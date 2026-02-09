Pipe Bueno reveló la razón por la que estuvo en celibato y sin consumir alcohol durante un año

Andrés Felipe Giraldo Bueno es el nombre del reconocido cantante Pipe Bueno, quien nació en el año 1992 en Cali, Colombia. El también compositor desde muy joven mostró su pasión por la música y a lo largo de su carrera ha logrado consolidarse como uno de los artistas más destacados y queridos en la escena musical de del país.

Bueno ha sido galardonado con diversos premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria, además que se destaca por su gran habilidad para seguir siendo vigente en la música, logrando incursionar en diferentes géneros con su gran voz. Su vida desde temprana edad ha estado ante los focos de las farándula por lo que esta misma ha sido testigo de cómo evoluciono el artista y también conformó su familia la lado de Luisa Fernanda W.

La relación de la reconocida pareja empezó ya hace alguno años, dando fruto a todo un imperio de negocios de los que los dos hacen parte, pero también sus dos hijos, Máximo y Dominic, con quienes residen en México desde el año pasado.

Por otro lado, el artista en entrevista con La Red reveló que durante un año estuvo en celibato y sin tomar alcohol, elemento que se puede ver en la mayoría de sus shows, esto por un motivo especial. Su abuelo atravesaba un momento de salud crítico, por lo que Pipe sacó sus fuerzas para apoyarlo, pero también hizo una promesa desde el ámbito religioso, la cual consistía en no tener relaciones sexuales y no tomar alcohol, esto con el fin de que su abuelo siguiera vivo y con bastante salud.

Ante la devoción de su pedido, su abuelo presentó una gran mejora y Pipe Bueno se dispuso a cumplir al pie de la letra su promesa, eso si recalcando que cuando se cumplieron los 365 días rompió el celibato.

Luisa Fernanda W se pronuncia sobre los memes de la supuesta maldición de Pipe Bueno

Un usuario escribió:“Pipe #nomasfotos”, reavivando la teoría de una supuesta “maldición” vinculada al artista. Teniendo en cuenta el delicado momento, Pipe Bueno reaccionó de forma honesta y contundente ante el comentario“¡Comé mierda hermano! No me jodas la vida en este momento”.

Sin embargo, el mensaje fue eliminado, pero empezaron a circular dichas capturas de pantalla y generó un intenso debate sobre el respeto y los límites del humor en momentos de duelo.

Esta narrativa sostiene que aparecer en una imagen junto a Pipe Buen es un presagio de tragedia, una idea que cobró fuerza tras las muertes de figuras icónicas como Darío Gómez, Vicente Fernández y Omar Geles, además de personalidades de la televisión como Jota Mario Valencia.

La coincidencia se volvió aún más mediática al recordar el fallecimiento de Fabio Legarda, quien fue pareja de su actual esposa, Luisa Fernanda W, alimentando el morbo de los internautas con cada nuevo deceso en el gremio.

Luisa Fernanda W se pronunció al respecto, esto después de que en sus redes le preguntaran sobre qué opinaba sobre estos comentarios, a lo que ella respondió: “No le doy importancia. Además tengo mi algoritmo muy bien educado, ese tipo de memes no me aparecen, sé que existen porque me los han enviado”.

Otro de los comentarios que le hicieron, es que no la han visto acompañando a su esposo en el duelo de su amigo, Yeison Jiménez, a lo que contestó: “Y me encanta que no hayan visto. Claro que lo he acompañado en todo, pero no me interesa publicarlo”.



