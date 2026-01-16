Pipe Bueno no aguanto más y estalló ante los comentarios de su supuesta “maldición” en las fotos

Yeison Jiménez se convirtió es una de las figuras más importantes y modernas del género popular, esto al tomar lo tradicional, modernizarlo con una producción impecable y una imagen fresca, y proyectarlo a una audiencia masiva que antes no lo consumía regularmente. Su aporte principal fue la profesionalización e industrialización del “despecho”, elevando los estándares de calidad de los videos musicales y los espectáculos en vivo.

Proveniente de orígenes humildes, su historia de superación personal lo llevó a ser un un ícono de la perseverancia, que lastimosamente partió tras fatídico accidente, que no acabó con la vida de cinco personas más. Los hechos tuvieron lugar el día sábado 10 de enero en horas de la tarde, tras la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Pipe Bueno no se aguanto más los comentarios de su supuesta “maldición” con las fotos

Ante el hecho, colegas y amigos del artista salieron a expresar su lamento ante la situación. Tal fuel caso de Pipe Bueno, quien por medio de un video expresó el dolor que sentía ante la perdida: “Que Dios te tenga en su santa gloria !! Vuela alto parcero !! Tengo el corazón en mil pedazos y sigo sin poder creer esto.”

En medio de las muestras de solidaridad, un comentario en redes sociales desató la indignación del cantante caleño. Un usuario escribió: “Pipe #nomasfotos”, reavivando la teoría de una supuesta “maldición” vinculada al artista. Esta se atribuye a que varias figuras del entretenimiento con las que ha posado Pipe, han fallecido, por lo que traen a colación estas imágenes durante el luto de la persona que partió.

Teniendo en cuenta el delicado momento, Pipe Bueno reaccionó de forma honesta y contundente ante el comentario “¡Comé mierda hermano! No me jodas la vida en este momento”. Sin embargo, el mensaje fue eliminado, pero ya circulaba en capturas de pantalla y generó un intenso debate sobre el respeto y los límites del humor en momentos de duelo.

¿Cuál es la supuesta maldición de las fotos junto a. Pipe Bueno?

Esta narrativa sostiene que aparecer en una imagen junto a Pipe Buen es un presagio de tragedia, una idea que cobró fuerza tras las muertes de figuras icónicas como Darío Gómez, Vicente Fernández y Omar Geles, además de personalidades de la televisión como Jota Mario Valencia.

La coincidencia se volvió aún más mediática al recordar el fallecimiento de Fabio Legarda, quien fue pareja de su actual esposa, Luisa Fernanda W, alimentando el morbo de los internautas con cada nuevo deceso en el gremio.

Al respecto, Pipe Bueno ya se ha pronunciado, en una entrevista con Los 40 indicó que “era una estupidez”. Teniendo en cuenta que debido a su trayectoria y la cantidad de colegas con los que ha compartido escenario, resulta natural tener fotos con muchos de ellos.