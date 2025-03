“Me costó 17 años”, Pipe Bueno mostró su emoción al compartir su nuevo logro

Andrés Felipe Giraldo Bueno es el nombre del reconocido cantante Pipe Bueno, quien nación en el año 1992 en Cali, Colombia. El también compositor desde muy joven mostró su pasión por la música y a lo largo de su carrera ha logrado consolidarse como uno de los artistas más destacados y queridos en la escena musical de del país. Bueno ha sido galardonado con diversos premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria, además que se destaca por su gran habilidad para seguir siendo vigente en la música, logrando incursionar en diferentes géneros con su gran voz. El artista caleño cumplió 33 años en el mes de febrero, teniendo una ostentosa fiesta en su restaurante Rancho MX.

El artista suele ser muy activo en sus redes, donde suele compartir varios detalles de su vida junto a sus seguidores. En esta ocasión compartió un video que hizo que miles de personas lo felicitaran y se conmovieran al verlo con tanta emoción. En el video indicó que después de 17 años de trabajo por fin logrará cumplir su sueño de hacer una gira por Estados Unidos, esto mientras trataba de contener las lágrimas para después decir que era de emoción.

“Simplemente, quiero decirles que me muero de ganas por ir a cantarles, que espero emborracharme hasta la chimba con ustedes en estos conciertos, compren las boletas y no se queden por fuera.” Posteriormente, mencionó algunas fechas en Miami, Nueva York y en California. “Esto que tanto quise por fin se me dio (...)” Pipe Bueno pidió disculpas por su emoción, pero dijo que han sido años viendo a sus colegas en shows con normalidad en el país Norte Americano y que a él le costó mucho más, a pesar de tener todos sus papeles al día al igual que su familia con Luisa Fernanda W.