Internautas recordaron el homenaje de Luisa Fernanda W a Legarda y la defendieron por haber sido duramente criticada

La repentina partida de Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026, a sus 34 años, en un trágico accidente aéreo, conmocionó a Colombia justo en la cúspide de su carrera. Irónicamente, esta despedida física llegó poco después de que el artista anunciara planes para tomar una pausa de los escenarios a sus 35 años.

El impacto fue tanto, que tras la velación privada con amigos y familiares, su equipo de trabajo y familia planearon una última despedida para el artista con sus fans, la cual tuvo lugar el día 14 de enero, en el Movistar Arena. Durante dos jornadas programadas, miles de personas pudieron ingresar al recinto donde se encontraba los seis ataúdes, de Yeison y sus acompañantes.

El último adiós se vio acompañado de música y mucha nostalgia, varios de sus colegas su subieron a la tarima a cantarle y rendirle un homenaje, otros cantaron al lado de su ataúd. Por su puesto su familia hizo presencia, allí la madre de la artista y su pequeña hija Thaliana dieron unas sentidas palabras al público, a pesar de que la segunda jornada tuvo que ser terminada pronto, muchos pudieron despedirse de su ídolo.

Luisa Fernanda W fue defendida en redes sociales al recordar el homenaje de Legarda

Para muchos el homenaje de’ Yeison fue un espacio en el que muchas figuras publicas se mostraron para “resaltar”, en el caso de Luis Alberto Posada, protagonizó un tenso momento en tarima. Mientras que, Giovanny Ayala criticó la ceremonia, esto después de no haber asistido.

Así un usuario en redes sociales, quiso recordar lo que ocurrió con el homenaje de Fabio Legarda, quien en ese momento era novio de Luisa Fernanda W, la influencer que fue duramente criticada. Cabe resaltar, que el también artista falleció en 2019, luego de recibir una bala en su cráneo mientras que se transportaba en un Uber, el hecho habría tenido que ver con un hurto, siendo la víctima de este suceso que conmocionó a los colombianos.

Posteriormente, sus amigos y según reveló Luisa, la Alcaldía de Medellín se encargaron de organizar un homenaje que también estuvo acompañado por la música, en donde la influencer se quebró, pero también interpretó una canción hacia él. Esto hizo que Luisa fuera duramente criticada, así lo recordaron en redes:

“Ustedes son muy doble moral. Yo nunca me voy a olvidar que a Luisa le cayó el hate más hp porque organizaron ese concierto en homenaje a Legarda. Le dijeron que por qué hacia show con la muerte de él. Que como era posible que se maquillara, que saliera vestida blanco. Fue juzgada sin empatía y sin respeto. Entonces no era el homenaje, era quien lo hacia”, expresaron, con un video de ese día, por lo que al llegar a Luisa Fernanda, comentó unos corazones, para después indicar:

“La realidad es que quienes organizaron todo fueron los de la Alcaldía de Medellín; nos apoyaron en todo y, obviamente, el homenaje fue sin ánimo de lucro. Sin embargo, hubo mucha gente que distorsionó la información. Fabio se le hizo un homenaje con mucho amor y respeto.”