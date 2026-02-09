Aida Victoria anunció nuevo negocio alejado de las redes sociales y apareció junto a Andy Rivera

Aida Victoria Merlano es una de las influencers colombianas más populares y polémicas de los últimos años. Hija de la excongresista Aida Merlano, ha construido una sólida carrera en las redes sociales, donde comparte contenido sobre su vida cotidiana, moda, belleza, reflexiones personales y ahora muestra su faceta como madre.

Su figura ha generado gran controversia debido a la situación legal de su madre, pero también las relaciones amorosas que ha hecho publicas, entre ellas se encuentra su noviazgo con el stremear Westcol. Mientras que por otro lado, con el padre de su hijo, conocido como “El Agropecuario” con el que terminó de una manera no muy formal, exponiendo todos los conflictos que tuvieron en la relación.

Más allá de las redes sociales, Merlano ha consolidado su faceta como empresaria en Medellín, en primer momento, al ser accionista de la conocida discoteca Tutaina, ubicada en el exclusivo sector de El Poblado que inauguró oficialmente en agosto de 2024. Este proyecto, se ha distinguido por su enfoque en géneros como el vallenato, el reguetón y la música de banda, además de una propuesta estética diseñada para ser “altamente instagrameable”, incluyendo detalles humorísticos en los baños de mujeres que se volvieron virales.

Tras el éxito de esta sede, Aida Victoria le apostó a tener su propia discoteca, nada más que en Provenza, la cuál se llamará “Novaï” y será un ambiente crossover. Para el anuncio, la influencer realizó toda una actuación en compañía de Andy Rivera, que será el encargado de encender los motores del lugar en su inauguración el próximo 28 de febrero.

Aida Victoria se va contra Juliana Calderón por sus comentarios del velorio de Yeison Jiménez

La presencia deAida Victoria Merlano en el homenaje al fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez no pasó desapercibida y terminó generando un cruce de versiones, entre la influencer y Juliana Calderón, empresaria conocida por su hermana, Yina Calderón.

En una entrevista concedida a la emisora Los 40, Juliana relató que, desde su percepción,Merlano permaneció en varias ocasiones riendo y conversandocon un grupo de amigos, lo que le resultó incómodo y fuera de lugar. La empresaria señaló que ese comportamiento le causó indignación, pues esperaba un ambiente de respeto en medio del homenaje.

Ante la polémica,Aida Victoria Merlano no guardó silencio. A través de sus historias en Instagram, respondió directamente a los señalamientos y desestimó las críticas de Juliana.

“Tú hablas de mí todas las semanas y yo entendí que soy el eje temático de tu vida. El problema es que tú todavía no entiendes que en mi caso es diametralmente opuesto porque para mí, tu vida es insignificante”, indicó.

Además Aida respondió: “Yo no sabía que tenía que enviarte constancia de qué tan grande era mi vínculo con él para que entonces tú autorizaras mi ingreso, número uno. Número dos, la gente con la que estaba eran sus amigos, que también son mis amigos, y estábamos entre risas y llantos despidiendo a un amigo. Punto”