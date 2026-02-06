Aida Victoria se va contra Juliana Calderón por sus comentarios del velorio de Yeison Jiménez: “Te cuelgas de la fama de todo el mundo”

La presencia de Aida Victoria Merlano en el homenaje al fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez no pasó desapercibida y terminó generando un cruce de versiones. Juliana Calderón, empresaria y hermana de la creadora de contenido Yina Calderón, manifestó su molestia tras asegurar que la barranquillera no mostró una actitud acorde con la solemnidad del evento.

En una entrevista concedida a la emisora Los 40, Juliana relató que, desde su percepción, Merlano permaneció en varias ocasiones riendo y conversando con un grupo de amigos, lo que le resultó incómodo y fuera de lugar. La empresaria señaló que ese comportamiento le causó indignación, pues esperaba un ambiente de respeto en medio del homenaje.

Además, Calderón puso en duda la cercanía real entre Aida Victoria y el artista, insinuando que su presencia podría responder más a un interés mediático que a un vínculo personal con Yeison Jiménez. Sus declaraciones, cargadas de emotividad, se vieron reforzadas por el relato del momento en el que se dirigió al sitio del accidente aéreo con la angustia de no saber si su pareja se encontraba entre las víctimas.

Ante la polémica, Aida Victoria Merlano no guardó silencio. A través de sus historias en Instagram, respondió directamente a los señalamientos y desestimó las críticas de Juliana. En su mensaje, la influenciadora afirmó que es mencionada constantemente por Calderón y dejó claro que no le otorga relevancia a su opinión, defendiendo así su presencia en el homenaje y rechazando las acusaciones en su contra.

“Tú hablas de mí todas las semanas y yo entendí que soy el eje temático de tu vida. El problema es que tú todavía no entiendes que en mi caso es diametralmente opuesto porque para mí, tu vida es insignificante”, indicó.

Además Aida respondió: “Yo no sabía que tenía que enviarte constancia de qué tan grande era mi vínculo con él para que entonces tú autorizaras mi ingreso, número uno. Número dos, la gente con la que estaba eran sus amigos, que también son mis amigos, y estábamos entre risas y llantos despidiendo a un amigo. Punto”

“Yo ni siquiera te vi, no sabía que estabas ahí y tampoco sabía que desafortunadamente uno de los fallecidos era tu pareja sentimental, porque la última vez que recuerdo haberte visto fue un 5 de noviembre en el centro comercial Jardines, un día que fui a dejar a mi hijo para una visita con su papá y tú estabas besándote y dejándote agarrar el culo de un lavaperros. Pensaba que ese era tu pareja sentimental, pero ya mi equipo me aclaró entonces la confusión que yo tenía, que entenderás por qué era”.