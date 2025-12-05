Aida Victoria Merlano confirmó que Westcol le pidió permiso para que su ex, El Agropecuario, estuviera en su reality

A finales del mes de septiembre,Aida Victoria Merlano y Juan Davida Tejada confirmaron que la relación llegó a su fin,a pesar de haberse convertido en padres.Esto se empezó a especular tras la falta de interacción en redes sociales entre ambos. Incluso se difundió la teoría de que había una reconciliación entre Aida con su exnovio, Westcol.

El stremear estrenó su reality show ’La mansión de los streamers’ en la noche del 3 de diciembre, con el cual busca descubrir nuevos talentos digitales en Colombia y Latinoamérica. Para sorpresa de muchos, la primera transmisión contó con la llegada de Juan David Tejada, más conocido como “El Agropecuario”, quien es la más reciente expareja de Aida Victoria Merlano.

Al respecto las redes sociales reaccionaron con sorpresa, pues no esperaban ver a duchas figuras juntos, esto después de que alcanzaran a tener inconvenientes, precisamente por Aida. Además de que todo el mundo estaba esperaba la reacción de parte de la influencer, quien ya lo hizo por medio de sus redes sociales y con publicidad incluida.

Aida Victoria expresó: “Ustedes se acuerdan una frase que decía ”ella termina mal con todos sus ex, entonces quiénes somos los malos, ¿ella o nosotros?“, pues pasa que mis ex me quieren y me respetan, el único que tiene mala relación con sus ex, eres tu.” Para luego afirmar que Westcol le consultó antes de que lo incluyeran en el show:

“Porque West a mi me dijo, tu tienes problema si yo invito a tu ex a hacer parte de mi proyecto y yo le dije mi amor si tu él no tiene problema en ser empleado tuyo, por qué tendría yo problema si lo tengo demandado por alimentos y que antes me sirve que haga plata”, contó para finalizar con una contundente frase: “Si tu estas en ese circo es porque yo si autorización de que te contrataran de payaso (...) Aspiro que algún día mi hijo como a costillas tuyas como tu sigues a costillas miás”.

Horas antes de su revelación, Merlano compartió un video con su hijo, Emi, diciendo que no podía creer las difamaciones de las personas y que ella es una santa.Sin embargo, la que en realidad llamó la atención, fue la siguiente, en la que le pregunta a sus seguidores sobre qué outfit se podría poner para dar clases y que recibía sugerencias.

Este se podría interpretar de manera que la influencer tendría intenciones de aparecer allí adentro, con sus dos exparejas, cabe resaltar que el reality se esta desarrollando como si fuera una especie de colegio.