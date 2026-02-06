Hermana de Yina Calderón le respondió a Aida a Merlano tras comentarios por el velorio de Yeison Jiménez

El pasado 12 de enero se conoció el terrible accidente en el que lamentablemente falleció Yeison Jiménez junto a 4 personas más de su equipo. Todo parece indicar que la aeronave no alcanzó a despegar y siguió derecho donde colisionó contra un potrero. Las autoridades llegaron al lugar para atender la emergencia, sin embargo al extraer a los ocupantes, ninguno tenía signos vitales.

Al conocer los nombres del equipo del artista, también se supo que Juan Manuel Rodríguez, el productor audiovisual de Yeison, tenía una relación sentimental con Juliana Calderón, hermana de la conocida y polémica, Yina Calderón. Frente a esto, la abogada se mostró muy conmovida y ayer dio una entrevista a Los40, donde relató que Aida Victoria Merlano permaneció en varias ocasiones riendo y conversando con un grupo de amigos durante el homenaje realizado en el Movistar Arena.

Para Calderón este acto resultó incómodo y fuera de lugar, por lo que señaló que ese comportamiento le causó indignación, pues esperaba un ambiente de respeto en medio del homenaje. Frente a las afirmaciones, Aida Victoria se manifestó por medio de su instagram, donde dio unas contundentes palabras que pondrían en duda la relación de Juliana con Juan Manuel Rodríguez.

“Yo no sabía que tenía que enviarte constancia de qué tan grande era mi vínculo con él para que entonces tú autorizaras mi ingreso, número uno. Número dos, la gente con la que estaba eran sus amigos, que también son mis amigos, y estábamos entre risas y llantos despidiendo a un amigo. Punto”, afirmó.

Otras de los comentarios que llamaron la atención fue: “La última vez que recuerdo haberte visto fue un 5 de noviembre en el centro comercial Jardines, un día que fui a dejar a mi hijo para una visita con su papá y tú estabas besándote y dejándote agarrar el culo de un lavaperros. Pensaba que ese era tu pareja sentimental, pero ya mi equipo me aclaró entonces la confusión que yo tenía, que entenderás por qué era”.

Por lo que Calderón no dudo en responderle y criticar varios aspectos de Merlano, tildandola como “Migajera” tras su último encuentro con Wescol. “Ya entiendo, llegaste a colgarte de la fama de un muerto como muy lo dijiste (...) sales hablando siempre de un novio que te engaña, te deja sola y preñada, ¿a qué llegaste al homenaje a figurar? o tal vez en la búsqueda de tu próximo proovedor de leche", afirmó la hermana de Calderón.