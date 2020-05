Presentadora de 'Noticias RCN' reveló su color real de ojos, luego de varios en televisión

View this post on Instagram

Es momento de hablar de este tema. Miren siempre me encuentro con personas maravillosas en las redes que me comentan mensajes divinos pero otras (bueno como en todo otros mensajes no tan lindos) y leo constantemente la preocupación de las personas que en algunas ocaciones ofensivas por MIS LENTES DE CONTACTO. En primer lugar usándolos a quien le afecta? Pero sin Embargo para todas esas personas. Aquí les envío unas fotitos de varias fotos donde me las tomo sin lentes de contacto, sobre todo aclarándoles (porque me nace) que con lentes de contacto de color que uso no es que me sienta más linda al contrario amo mi color de ojos NATURALES. Y a mi esposo le gustan más. Empecé a usar lentes de contacto transparentes y también de color y vi que era más fácil usarlos de color (los perdía menos ) y que de cierta forma para la televisión y campañas fotos me funcionan. Esto no quiere decir que me sienta insegura sin lentes. Ojo (cuidado con las críticas) BESITOS A TODOS . Linda tarde. P.D: Soy ciegaaaa nivel malllll tengo miopía y astigmatismos tan ciega que estoy esperando si ya estoy apta para cirugía esperar cómo me salen estos resultados. Ya el aumentó es demasiado. Entonces si ven los uso con aumentos y en televisión las gafas no me quedarían bien porque el lente sería de grueso como la colita de una botella. En fin lo uso también por necesidad.