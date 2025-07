¿Fuerte crisis? Presentadora de RCN habría sido despedida y buscó empleo en Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas

El Canal RCN es uno de los canales de televisión abierta más importantes y de mayor audiencia en Colombia, que durante varios años ha ofrecido una programación variada que incluye telenovelas y series, noticiero, ‘realities’ y programas de variedades, deportes y contenido especial.

Durante más de tres emisiones, Noticias RCN se encarga de dar a conocer a los televidentes los principales hechos que rodean a la política, economía, deportes y entretenimiento a nivel nacional e internacional, los cuales son presentadores por su amplio grupo de periodistas y presentadores.

Una de las figuras que logró ganarse el cariño de los televidentes debido a su amplia visibilidad fue Zahira Benavides, quien durante más de cinco años hizo parte de Noticias RCN en la sección de entretenimiento, pero desde hace un tiempo estaría fuera del canal.

Aunque la presentadora busca mantener su vida privada alejada de sus redes sociales, lo cierto es que durante el programa ‘La Corona TV’ se reveló que Zahira Benavides, luego de diez años siendo parte de Noticias RCN, fue despedida, pero antes de esto el canal realizó algunos cambios en sus habituales horarios:

“Salió pum, le hicieron un movimiento, la pasaron a las 11 de la noche y cuando menos se dio cuenta también para afuera. Parece ser que la liquidación que pensaba ella, que podía vivir otros 10 años, no le alcanzó para mucho, según cuentan por ahí y se ha ido para el Canal Caracol. Le ha ido super bien con Juan Roberto Vargas, tú quedas perfecto, pero para el fin de semana, todo iba perfecto, iban a firmar el contrato.

Pero no lo firmaron porque el valor que le ofrecían no era tan alto y ella trata de cuadrarse haciendo trabajos para campañas en redes, no le permitían absolutamente nada. Ella es del noticiero y solo tenía que dedicarse a eso, tiene que estar reservada sin hacer nada que dañe su imagen, bajo esas condiciones, Zahi dijo, gracias, pero no voy", fueron las declaraciones expuestas por parte de Ariel Osorio, de ‘La Corona TV’.

¿Quién fue el esposo de Zahira Benavides, presentadora del Canal RCN?

El esposo de Zahira Benavides, de quien se habría separado, es Osman Roa López, que de acuerdo a la descripción de sus redes sociales, es un político de Boyacá, quien además de emprender este camino, también fue diputado en la Asamblea Departamental, sin dejar de también decidió lanzarse al Senado de la República, contando así con una amplia carrera.