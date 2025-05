Expresentador de RCN confesó que el canal tomó sus ideas y luego lo echaron tras ocho años de trabajo; esperaba un ascenso

El Canal RCN es un canal nacional que está presente en Colombia hace más de dos décadas, encargándose de quedarse en la memoria de los televidentes a partir de la serie de programas con los que cuenta y la información brindada a partir de Noticias RCN.

Los cambios terminan siendo constantes con el paso de los meses en Noticias RCN, uno de los más sorpresivos tuvo que ver con Carlos Claro, uno de los presentadores más conocidos en el informativo cuando de entretenimiento se trataba, construyendo así una carrera de más de cinco años.

Sin embargo, hace pocos meses el presentador confesó que fue despedido de Noticias RCN, hecho que lo terminó asombrando, ya que no se lo esperaba. Si bien, para aquel momento se refirió a este hecho aprovechando para agradecer a quienes hicieron parte de su trabajo y también para contar que simplemente uno de sus jefes lo llamó a su oficina para darle la noticia y por ende, recibir el respectivo pago por su tiempo laborado.

Ahora, Carlos Claro estuvo conversando con Natalia Henao para profundizar un poco más con respecto a este tema: “En noviembre se me acerca un camarógrafo y me dice ‘No lo puedo creer’ y yo de que hablas, ‘como así no estás enterado no, pues me contaron que te despidieron’. En noviembre o sea dos meses antes y yo como así o sea me estoy enterando por ti (…) Esto no lo había contado, yo en ese momento habló con mi editora de sección y le digo como oye, me despidieron y me dice como se te ocurre, no, no ha pasado nada, no creas en chismes, en chismes de pasillo. Aquí no ha pasado nada y dos meses después me despidieron.

Lo digo con tristeza porque nunca pisé el set de RCN, yo le propuse por favor, déjame, hagámoslo una pareja y a los 15 días contratan a Sebastián, a Dominica y presentan una mujer y un hombre, ese fue el totazo más grande antes de salir", fueron las declaraciones expuestas por Carlos Claro asegurando que aunque esperaba una llamada para un posible asenso, el cual esperaba desde hace un tiempo este momento nunca llegó.