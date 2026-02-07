Erika Zapata celebra un nuevo premio fuera de las pantallas de Noticias Caracol, ¿de qué se trata?

Erika Zapata es una de las periodistas y presentadoras más conocidas de Noticias Caracol, pues durante más de cuatro años ha hecho parte del informativo, destacándose en Medellín, donde ha logrado ganarse el cariño de los televidentes debido a su carisma, espontaneidad y estilo único a la hora de dar a conocer cada uno de sus reportajes.

Aunque desde hace un tiempo Zapata ha estado un poco alejada de sus redes sociales, lo cierto es que sigue trabajando en una de sus más grandes pasiones como lo es el periodismo, donde ha buscado seguir destacándose informando desde Noticias Caracol y, por ende, siendo la corresponsal en Medellín.

Cada uno de sus esfuerzos sigue dando triunfos, tanto así que se conoció que Erika Zapata recibió un nuevo galardón, tratándose del Premio a la Verdad 2026. De acuerdo con lo mencionado, estos son entregados por la Asociación de Periodistas de Envigado en medio de un evento que busca destacar el talento, pero también el cariño de sus protagonistas.

El premio que recibió Erika Zapata se da en el marco de su enfoque humano y respetuoso a la hora de buscar y presentar cada uno de sus reportajes, donde la prioridad son las comunidades. Como era de esperarse, varios de los seguidores de la presentadora no dudaron en destacar su talento y felicitarla por este nuevo logro en su carrera, preguntándose también por su ausencia en las redes sociales.

¿Cuál es la enfermedad que padece Erika Zapata, de Noticias Caracol?

Hace varias semanas, Erika expuso a través de sus redes sociales que se sometió a una operación para mejorar su gigantomastia. De acuerdo con la información suministrada por la Clínica Universidad de la Navarra, la gigantomastia: “es una condición médica rara caracterizada por un crecimiento excesivo y desproporcionado del tejido mamario. Este agrandamiento anormal puede afectar significativamente la calidad de vida de las pacientes debido a síntomas físicos y emocionales asociados. Aunque la causa exacta no siempre es conocida, está relacionada con factores hormonales, genéticos y, en algunos casos, enfermedades autoinmunes".