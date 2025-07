Erika Zapata, de Noticias Caracol, confesó cómo le cambió la vida

Erika Zapata es una periodista y presentadora colombiana reconocida por su particular estilo de narración de noticias, caracterizado por su lenguaje coloquial, directo y cercano a la gente del común. Originaria de Medellín, ha trabajado para Noticias Caracol desde hace más de cuatro años, donde ha ganado gran popularidad y cariño entre la audiencia, diferenciándose de otros periodistas y la ha convertido en una figura viral en redes sociales.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Erika Zapata, de Noticias Caracol, confesó el difícil momento por el que atraviesa, “Qué es este dolor, Dios”

Además de haber cumplido su gran sueño de llegar a Noticias Caracol y ejercer como periodista, Erika ha dado de que hablar por su historia de vida, donde la resiliencia y la sencillez han sido las protagonistas, pues fueron sus padres, quienes estuvieron detrás apoyándola en cada paso que daba profesionalmente.

Ahora, luego de más de cuatro años siendo parte de Noticias Caracol, Zapata quiso referirse a sus inicios, valorando así cada situación que tuvo que atravesar: “Hace seis años, yo no tenía nada más que cinco blazer, un par de zapatos y un reloj encima. La vida cambia tanto y da tantas oportunidades lindas que ahora no solo he podido lograr lo que siempre soñé, sino que saqué mi familia adelante”.

Ante sus sorpresivas declaraciones, la periodista de Noticias Caracol recibió varias muestras de cariño y de apoyo por parte de sus seguidores, demostrando así la amplia visibilidad que ha logrado adquirir debido a la personalidad y el talento con el que cuenta.

¿Por qué Erika Zapata, de Noticias Caracol, casi renuncia a la universidad?

Erika Zapata estuvo haciendo parte de ‘Monólogo sin propina’, en compañía de Frank Martínez, Chicho Arias y Adrián Parada, hace varios meses, donde contó que sufrió de bullying por parte de sus compañeros de universidad, motivo por el cual estuvo a punto de renunciar a sus estudios:

“Ya sabía que no había material para enfrentar esa situación y entonces tuve que vivir un matoneo grande y en segundo semestre una vez me hicieron chillar mucho porque yo parecía con pantalones formulados, yo no tenía sino los mismos pantalones. Entonces que iba a hacer si no había plata para más cosas (…) Unos pantalones azul nube y una pelada me humilló, ‘¿es que usted no tiene más pantalones’? Y yo no, es que los tengo repetidos. Ya me fui para la casa llorando y yo no papá, yo no quiero volver a esa universidad que me están matoneando, ay si me dio pesar porque me dijo como así Erika, si usted es la esperanza de nosotros”, agregó Erika Zapata de Noticias Caracol.