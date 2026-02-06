Hijo de Diomedes Díaz se encuentra en UCI tras delicado estado de salud

Diomedes Díaz, más conocido como ‘El Cacique de La Junta’, fue uno de los cantautores y máximos exponentes de la música vallenata en Colombia, convirtiéndose en una leyenda del folclor colombiano. A lo largo de su extensa carrera, compuso más de 200 canciones y grabó más de 30 álbumes, como lo son ‘Mi primera cana’, ‘Sin medir distancias’, ‘Oye bonita’, ‘La Ventana’ y ‘Tu cumpleaños’. Sin dejar de lado que tuvo 21 hijos reconocidos y uno de ellos se encuentra en complejos problemas de salud.

Aunque ha sido poca la información revelada con respecto a su estado de salud, lo cierto es que se conoció durante las horas de la mañana de este 6 de febrero que Diomedes Dionisio, quien también se ha dedicado a la música desde hace varios años e incluso realiza conciertos en varias ciudades del país, talento heredado de su padre, se encuentra en UCI.

Según la información conocida, el hijo de Diomedes Díaz se encuentra en un hospital de Valledupar, luego de que su condición con el paso de las horas empeorara en su hígado y otros órganos, buscando así la causa detrás de estos padecimientos.

Tal situación llevó a que Diomedes Dionisio no cumpliera con los compromisos que tenía pactados durante los últimos días debido a la descompensación generada. Cabe resaltar que días atrás el hombre venía presentando algunos problemas de salud, a los que al parecer, no les habría prestado la atención suficiente, lo que trajo consigo mayores problemas.

Hasta el momento no se conoce el parte oficial por parte de la clínica; sin embargo, debido a su situación, se encuentra bajo estricta observación médica con el fin de dar un resultado frente a la condición que presenta, contando con pronóstico reservado.

¿Cuántos millones reciben los hijos de Diomedes Díaz tras su muerte?

Aunque ya son varios años desde el fallecimiento de Diomedes Díaz, sus hijos lo siguen recordando a diario, en especial, Rafael Santos, quien hace pocos meses estuvo haciendo parte del programa de Aco Pérez, ‘El mundo de Aco’, donde se refirió a las diferentes etapas de su trayectoria musical y, por supuesto, al camino que recorrió junto a su padre.

Antes de finalizar el respectivo programa, Aco indagó sobre la cifra que podría estar generado Diomedes Díaz después de su fallecimiento, a lo que sin problema alguno, Rafael Santos aseguró: “Mi papá está generando mucho dinero a cada hijo, trimestralmente nos están llegando 20 o 30 millones de pesos, a cada hijo y eso es una pila. Eso dijo mi papá, después de muerto, yo voy a dar más plata que ahora que estoy vivo, así que ahorren”.