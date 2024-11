Erika Zapata le pidió ayuda a sus seguidores para ganar importante premio por su trabajo en ‘Noticias Caracol’

Erika Zapata es una periodista y corresponsal de Noticias Caracol en Medellín que ha capturado la atención y el cariño de muchos colombianos. Su historia de vida es inspiradora, pues logró llegar a las pantallas de Caracol luego de un arduo camino universitario, su autenticidad y carisma en la pantalla la han convertido en una figura cercana para muchos televidentes. Tanto ha sido su cercanía que la nominaron a un especial premio.

Además de la presentación en las cámaras de Caracol, Erika ha hecho ejercicios periodísticos en sus redes sociales y la nominaron la categoría ‘MEJOR COMUNICADOR SOCIAL O PERIODISTA CON INFLUENCIA DIGITAL DEL AÑO’ en los Intafest, unos premios que reconocen la labor de las figuras del mundo digital. Erika compartió esta nominación en sus redes sociales y le pidió ayuda a sus seguidores para ganar este importante reconocimiento.

¿Qué se hizo Erika Zapata en su rostro?

Erika suele compartir momentos de su vida personal y ha declarado en varias oportunidades que tenía una inseguridad con la piel de su rostro, razón por la que se ha sometido a un procedimiento que despigmenta la piel, además de darle le da una apariencia más suave y tersa.

Erika compartió parte de este procedimiento, además contó el grado de dolor que suele sentir tras someterse a estas agujas, la periodista de Noticias Caracol contó que este procedimiento lo hace con una dermatóloga profesional y dijo que es muy buena tolerando el dolor, aunque el procedimiento no duele intensamente.

¿Qué enfermedad tiene Erika Zapata?

Erika subió una serie de videos en la que se le ve con un tapabocas, razón por la cual sus seguidores sintieron curiosidad por si estaba enferma de gripe común o covid, a lo que Erika respondió diciendo que el padecimiento de salud que la obligaba a usar tapabocas era otro. La presentadora de Noticias Caracol dijo: “tengo tapabocas, pero no tengo ni gripa ni nada de eso, desde hace tres días me inició una hinchazón toda rara en la cara, parezco Quico. He tomado pastillas y nada que se me baja, no es un diente ni nada, pero me duele”.

Erika compartió como se ve su rostro y dejo a muchos preocupados, pues estas inflamaciones puede indicar la baja de las defensas, los seguidores de la periodista le recomendaron visitar un doctor para determinar la causa de la inflamación.