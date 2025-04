Esta es la enfermedad que padeció Erika Zapata, de Noticias Caracol y la llevó a operarse, “Cambió mi vida”

Noticias Caracol es uno de los medios de comunicación más conocidos en Colombia y prueba de ello es la amplia cobertura con la que cuenta a nivel nacional e internacional, visibilizando los diferentes hechos que ocurren en materia social, política, deportiva y de entretenimiento.

El noticiero de Caracol más allá de convertirse en el más visto durante las emisiones de las 7 pm, también ha logrado destacarse por cada uno de los periodistas y presentadores con los que cuenta, entre ellos, Erika Zapata, una periodista y presentadora, quien actualmente forma parte de la sede regional en Medellín, convirtiéndose en una de las más queridas por el público debido a su estilo único a la hora de sus diferentes reportajes.

¿Cuál es la enfermedad que padece Erika Zapata, de Noticias Caracol?

Erika Zapata, de Noticias Caracol, además de su presencia en el informativo, también se ha destacado a través de sus redes sociales, donde actualmente alcanza los más de 200 mil seguidores. Allí, recientemente, sorprendió a sus fans luego de que diera a conocer la enfermedad que padece, tratándose de gigantomastia.

La periodista desde hace varios días había dado indicios sobre este tema a través de sus redes sociales, donde Erika Zapata reiteró: “Cambió mi vida, medio una segunda oportunidad, por eso estoy tan contenta en el día de hoy, yo tenía una patología, una enfermedad que se llama gigantomastia o hipertrofia virginal de los senos, es cuando uno tiene los senos muy grandes y eso genera muchos problemas en mi autoestima durante muchos años. Hasta que un día dije que ya no más, que quería ver mejor, me quería vestir como siempre había querido (…) Me operó el día jueves y miren, estoy totalmente aliviada y muy contenta por todos esos resultados que logré“.

¿Qué es la gigantomastia?

De acuerdo con la información suministrada por la Clínica Universidad de la Navarra, la gigantomastia: “es una condición médica rara caracterizada por un crecimiento excesivo y desproporcionado del tejido mamario. Este agrandamiento anormal puede afectar significativamente la calidad de vida de las pacientes debido a síntomas físicos y emocionales asociados. Aunque la causa exacta no siempre es conocida, está relacionada con factores hormonales, genéticos y, en algunos casos, enfermedades autoinmunes".

En cuanto a los síntomas presentados, se destaca el dolor crónico, irritación cutánea, dificultad para respirar, limitación física e impacto emocional.