Valentina Taguado se refirió a lo comentarios de que perdió su humildad tras su salida de programa de RCN

Valentina Taguado es una reconocida influencer y locutora que logró robarse el corazón de millones de personas a través durante un largo tiempo en la emisora juvenil Los40, en el programa ‘Impresentables’ con Roberto Cardona y Pipe Flórez. Posteriormente, llegó a RCN a participar en MasterChef Celebrity donde fue finalista después hizo parte por un periodo más corto del formato de RCN, ‘¿Qué hay pa dañar?’.

A dicho programa matutino, Taguado le dijo adiós a inicios de este 2026, esto al parecer por decisión propia y de su compañera Johana Velandia, pero también de las directivas del canal. Para muchos llegó a su “fin” un formato que desde sus inicios estuvo rodeado de controversias, humor negro y constantes tensiones internas.

Los comentarios entorno al programa se hicieron más fuertes, sobre todo para Taguado, a quien le atribuían que había cambiado y que en este proceso había perdido su humildad. También surgieron rumores de mal entendidos dentro de la producción, de hecho esto lo mencionó el Gordo Ariel en la Corona TV: “Resulta que Valentina, según nos cuentan, llega tarde, no le gusta que nadie le diga que hacer, decide de que se habla, tarde o temprano, se agarró con Hassam”.

La primera salida del equipo se dio de mano de Hassam, debido a temas de salud y después quien partiría sería Johanna Velandia, conocida como Una gorda ahí. A partir de esto, surgieron miles de especulaciones de que “habían dejado” a Valentina Taguado, a lo que ella negó rotundamente y aclaró que ambas marcharon por proyectos laborales ajenos.

¿Valentina Taguado perdió la humildad?, esto dijo

En entrevista con ‘Lo sé todo’,Taguado se refirió tanto a Impresentables como al programa de RCN, diciendo que aunque los amaba, prefería hacer sus propias cosas, mencionado el show que tiene con Valeria Aguilar. Por otro lado, en sus historias de Instagram respondió una pregunta sobre dicho tema y sobre todo por supuestamente no ser humilde:

“Alguien me enseñó que a las empresas no les gusta que la gente se vaya pero no les molesta sacar gente (cosa que puede pasar por diversas razones). No sé qué tiene que ver eso con la “humildad”, solo tengo muy claros mis “no negociables”, señaló en primer momento, para luego recalcar que todos buscan un nuevo rumbo y que muchos opinan sin saber.

“Aunque la libre expresión no se trate de difamar, yo me he ido de trabajos por acciones muy densas. No hablo solo de medios, he sido mesera, administradora, he trasteado cajas, he trabajado en bodegas, he presentado, he actuado, he hecho de todo. Me he quedado donde he sido feliz y le he huido a las injusticias, en conclusión, yo no me quedo donde no soy feliz La vida es muy corta para “aguantar” solo porque lo tengamos normalizado“.