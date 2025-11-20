¿Nuevo romance?, Valentina Taguado estaría saliendo con el ex de la Mafe Méndez; en entrevista tuvieron incómodo momento

Valentina Taguado es el nombre de una de las figuras más populares del entretenimiento actual en el país, la influencer y locutora logró robarse el corazón de millones de personas a través de Los40 en el programa ‘Impresentables’ con Roberto Cardona y Pipe Flórez. Posteriormente, llegó a RCN al participar en MasterChef Celebrity y después al nuevo formato de RCN, ‘¿Qué hay pa dañar?’.

A pesar de que Taguado ha sido vinculada amorosamente con varias personas del entretenimiento, entre ellos su expareja Gera MX, Pipe Flórez e incluso Beéle, pero ahora esta siendo vinculada con otra figura del medio. Se trata de Juan Diego Osorio Montano, mejor conocido como “Montano”, un cantante, productor y cantautor que estuvo en una relación con la famosa youtuber e influencer Mafe Méndez.

La influencer habría terminado con el cantante tras seis años de relación en los que dos y medio vivieron juntos, a pesar de la diferencia de edad, pues Méndez es 7 años mayor que él. Sin embargo, en un reciente video que ha estado rondando en redes sociales, se ve a Valentina Taguado en una discoteca con Montano, quien estaba cantando y en un momento la sube a bailar a la tarima.

¿Valentina Taguado estaría saliendo con el ex de Mafe Méndez?

Ambos se veían con bastante complicidad, para después abrazarse, enseguida el video se viralizó, miles de personas cayeron en cuenta de que era el exnovio del youtuber, por lo que recordaron la reciente entrevista de ‘Qué Hay Pa Dañar’ con Mafe Méndez. En un momento de esta, le preguntan a la influencer sobre su relación y Valentina con gesto de desconocimiento afirma que no sabe quién es.

Mientras su compañera, Johana Velandia indica que ella si y a la par Mafe Méndez le dice: “Igual tu lo conoces, hablamos de ti hace poquito, que eres muy buena persona, ¿ni idea por ahí?, si se llama Montano”, a lo que Taguado reacciona con sorpresa pero en si, el ambiente se pone bastante tenso en el set.

Al respecto, surgieron varios comentarios en la red social hacia dicha situación: “La cara de Valentina cuando se entera que el ex de Mafe es Montano, es un poema”, “yo si entendí las indirectas de Mafe, ”Desde que vi los videos de ellos dos, todo cobró sentido, vi la entrevista en vivo y fue muy incomodo".