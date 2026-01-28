Karina García llega a querido programa de RCN y toma el lugar de Valentina Taguado

La noticia fue anunciada el pasado 26 de enero de 2026, durante la transmisión del programa, cuando Roberto Velásquez y Néstor Parra confirmaron en vivo la llegada de la modelo y exparticipante del reality al panel de análisis. Con esta incorporación, el espacio busca renovar las discusiones en torno a la tercera temporada del programa, marcada por enfrentamientos constantes y una convivencia bajo vigilancia permanente, con cámaras encendidas las 24 horas del día.

Según los conductores del formato, la presencia de Karina García aportará una mirada distinta a los debates, teniendo en cuenta su experiencia directa como concursante. La modelo fue una de las participantes más recordadas de la segunda temporada, lo que le permite analizar las actitudes, estrategias y conflictos de los actuales habitantes desde una perspectiva interna y conocedora del juego.

¿Qué hay pa’ dañar? se emite una hora antes del programa principal y nuevamente tras su finalización, con el objetivo de desmenuzar lo más relevante de cada jornada. La dinámica se mantendrá durante toda la semana, integrando a García como una panelista activa en los comentarios, discusiones y análisis de lo que ocurre dentro de la casa.

La llegada de Karina García también confirmó el reemplazo de Valentina Taguado, quien lideró el formato desde su estreno junto a Hassam y Johana Velandia. La salida de Taguado y Velandia respondió a una decisión voluntaria, motivada por el deseo de enfocarse en proyectos personales y contar con mayor libertad creativa fuera de las exigencias diarias de un programa televisivo. En declaraciones públicas, Taguado aclaró que su retiro no estuvo relacionado con una cancelación por parte del canal.

Pese a estas aclaraciones, la salida de las creadoras de contenido generó diversas reacciones en medios y redes sociales, donde surgieron rumores sobre presuntos desacuerdos y tensiones con directivos del canal. Tras la polémica, se confirmó que el formato pasaría a integrarse de manera más directa a La casa de los famosos, como una estrategia para conservar su relevancia y reforzar su conexión con el reality principal.

Con Karina García, Roberto Velásquez y Néstor Parra al frente, Canal RCN apuesta por una combinación que busca darle un aire de renovación al espacio, especialmente en un contexto en el que el programa no ha alcanzado las mejores cifras de audiencia, según los reportes de Kantar Ibope Media, entidad encargada de medir el rating en el país.

Cabe destacar que la trayectoria de Karina García se consolidó tanto en televisión como en plataformas digitales tras su participación en La casa de los famosos Colombia, donde fue una de las figuras más comentadas por su relación con Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada, y por sus vínculos sentimentales con otros concursantes.

Además, la modelo también es reconocida por su triunfo en La mansión de Luinny, en República Dominicana, donde se posicionó como la competidora más fuerte de la temporada, incluso frente a figuras como Yina Calderón y otros nombres destacados de realities internacionales.