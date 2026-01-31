Valentina Taguado reveló que se está recuperando de una importante cirugía, ¿estética?

Valentina Taguado es el nombre de una de las figuras más populares del entretenimiento actual en el país, la influencer y locutora logró robarse el corazón de millones de personas a través de Los40 en el programa ‘Impresentables’ con Roberto Cardona y Pipe Flórez. Posteriormente, llegó a RCN al participar en MasterChef Celebrity y después al nuevo formato de RCN, ‘¿Qué hay pa dañar?’.

A dicho programa matutino, Taguado le dijo adiós a inicios de este 2026, esto al parecer por decisión propia y de su compañera Johana Velandia, pero también de las directivas del canal. Para muchos llegó a su “fin” un formato que desde sus inicios estuvo rodeado de controversias, humor negro y constantes tensiones internas.

La primera salida del equipo se dio de mano de Hassam, debido a temas de salud y después quien partiría sería Johanna Velandia, conocida como Una gorda ahí. A partir de esto, surgieron miles de especulaciones y comentarios de que “habían dejado” a Valentina Taguado, a lo que ella contestó:

“Esos titulares.RCN no acabó el programa, Johana y yo renunciamos. Entre un programa y un proyecto personal, nos decidimos por el proyecto personal.¿Por qué? Porque no nos daba el tiempo, estábamos haciendo el programa literalmente dormidas porque no es lo único que hacemos. Increíblemente agradecidas con el canal porque fueron MUY lindos con nosotras hasta el último momento".

Valentina Taguado reveló que pasó por el quirófano, ¿de qué se trata?

En entrevista con ‘Lo sé todo’, Taguado se refirió tanto a Impresentables como al programa de RCN, diciendo que aunque los amaba, prefería hacer sus propias cosas, mencionado el show que tiene con Valeria Aguilar. En cuanto a las críticas fue clara con que no presta atención al respecto, y que los comentarios que hagan en realidad no le importan, que ella es la única que sabe que es verdad y que no.

Por otro lado, reveló que se sigue recuperando de un reciente cirugía en su nariz, la cual se habría hecho con el fin de respirar mejor y optimizar este aspecto, porque tenía mucha obstrucción: “ya duermo con la boca cerrada y no ronco", expresó entre risas. Finalizando que viene un proyecto individual, uno con otra persona y continúa con ‘Todo se Vale’ con Valeria Aguilar, quien se convirtió en su gran amiga por Master Chef Celebrity.

¿Quién esta ahora en “Qué hay pa dañar”?

El canal RCN no le dijo adiós del todo a ¿Qué hay pa dañar?, debido a que el programa ahora es una pre gala del reality de ‘La Casa de los Famosos 3′, ahora con Roberto Vasquez y Nestor Parra. Mientras que su más reciente integrante es nada más que Karina García, de quien se rumoró por mucho tiempo que llegaría como presentadora alguna sección del reality al que hizo parte.

Ahora el formato es un espacio para analizar lo que viene sucediendo dentro de la casa, contando con diferentes invitados, entre ellos, exparticipantes del reality en temporada anteriores.