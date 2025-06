Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, mostró a quienes extrañará en medio su nostalgia

‘Yo me llamo’ es un programa de entretenimiento de Caracol Televisión que cuenta con una amplia acogida entre los televidentes, pues temporada tras temporada al escenario han llegado un nuevo grupo de imitadores quienes se encargan de demostrar su talento desde su artista favorito, donde el equipo de jurados tiene la última decisión siendo conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, sin embargo, en pocos días la décima versión llegará a su fin, donde Melina mostró a quienes extrañará.

Ramírez se ha destacado en varias temporadas de ‘Yo me llamo’, pues se ha encargado de mostrar su talento y profesionalismo ante las cámaras y en esta versión mucho más teniendo en cuenta la ausencia de Carlos Calero, quien era el presentador principal.

Durante varios meses el ‘reality’ de Caracol ha logrado ser todo un éxito, sin embargo, su final se dará el próximo 1 de mayo, contando así con los mejores imitadores de la temporada, pero solo uno se llevará el premio mayor y todo indicaría que los televidentes tendrán la última palabra. Ante los pocos días que le quedan a ‘Yo me llamo’, las despedidas ya se hace presentes y el primero en referirse al tema fue, precisamente, Rey Ruiz, quien agregó: “Y poco a poco nos toca ir despidiéndonos de grandes amigos que nos trajo ‘Yo Me Llamo’”, añadiendo varias imágenes en compañía de Laura Acuña, Melina Ramírez, César Escola y Amparo Grisales, demostrando así el cariño que les tiene.

Ante el hecho, Melina Ramírez no dudó en evidenciar su nostalgia por el fin de la temporada de ‘Yo me llamo’ agregando: “Qué falta nos harán”. Asimismo, varios usuarios no dudaron en evidenciar su tristeza por la ausencia del ‘reality’.

¿Cuál es el programa que será el reemplazo de ‘Yo me llamo’?

‘Yo me llamo’ llegará a su fin luego de varios meses al aire, pero ante su salida Caracol Televisión ya cuenta con un programa en su lugar que es, precisamente, el ‘Desafío del Siglo XXl’ que llegará nuevamente a las noches colombianas contando con una acogida entre los televidentes a lo largo de su historia. Cabe resaltar que una de las sorpresas tiene que ver con que el ‘reality’ contará con un pre y un post, siendo los presentadores elegidos Guajira y Esteban.