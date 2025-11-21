Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, brilló como presentadora fuera Colombia, ¿cambió a Caracol?

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento de Caracol Televisión que año tras año se ha encargado de buscar al doble de su artista favorito, contando con un amplio grupo de imitadores, quienes se encargan de mostrar su talento con el fin de llevarse el premio de los 500 millones de pesos y por ende, convertirse en el mejor de la temporada.

Le puede gustar: Presentador de Caracol se despachó en contra de Zambrano, del ‘Desafío’, “un patán, racista, grosero”

Durante varias de las temporadas quien también se ha robado el cariño de los televidentes ha sido Melina Ramírez, quien ha hecho parte de otros formatos de Caracol Televisión, destacándose por su carisma y sencillez ante las cámaras. Sin embargo, actualmente se encuentra ausente de Caracol, pero en cuestión de semanas regresaría con la nueva versión de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

En medio de sus diferentes apariciones, Ramírez mostró que sigue adelante con diferentes proyectos, especialmente como presentadora, pues durante su más reciente aparición mostró que fue elegida como conductora de los Premios Produ, mismos de los que también se llevó un premio: “Lista para representar a Colombia y a mi casa, Caracol Televisión y Caracol Internacional, por supuesto”.

La caleña se encargó de evidenciar varios de los mejores momentos que vivió en medio de esta gala y también mostrar su felicidad ante el premio que ganó como mejor presentadora con el programa ‘Yo me llamo’.

Melina Ramírez tomada de las redes sociales Melina Ramírez

¿Qué pasó entre Melina Ramírez y Mateo Carvajal?

En medio de una entrevista para ‘El club de los Cabos’, la caleña reveló que tan complejo fue este momento de su vida con su separación con Mateo Carvajal, donde faltaba poco para darle la bienvenida a su mayor felicidad: “Mi proceso del embarazo fue súper difícil, yo me separé estando en embarazo. Entonces fue muy difícil porque imagínate, con todo lo que es el embarazo, el mar de emociones, todo y separándose. Digamos que fue un proceso muy complejo para mí, ese momento de mi vida me costó muchísimo, muchísimo como el norte, el rumbo, la tristeza, trabajar internamente.

No había de otra, sino seguir adelante y lograr hacerlo, es lo que hoy en día también me tiene viendo la vida con otros ojos y cada día más conectada“, fueron las declaraciones de Melina Ramírez.