Jurado de ‘La Voz Kids’ fue internado en rehabilitación tras fuerte escándalo familiar

El reconocido músico y productor mexicano Aleks Syntek atraviesa un delicado momento personal. De acuerdo con información revelada por el programa Ventaneando, el artista decidió internarse en el centro de rehabilitación Monte Fénix para recibir apoyo emocional y psicológico, luego de que se difundieran versiones sobre una supuesta infidelidad que habría generado una fuerte tensión familiar.

El hecho salió a la luz entre el 6 y el 7 de noviembre de 2025, días después de que el intérprete de Sexo, pudor y lágrimas anunciara la reprogramación de su gira por sus 35 años de trayectoria musical, alegando motivos de salud. En medio de ese anuncio, comenzaron a circular videos en los que el cantante hablaba directamente con su equipo de trabajo sobre la situación que enfrenta.

Según el contenido divulgado por Ventaneando, Syntek habría señalado que dos músicos de su banda, Javier Calderón y su esposa Valeria Cox, difundieron rumores sobre un supuesto engaño a su esposa, Karen Coronado. “Javier Calderón es un gángster de la música, me extorsionó, no me voy a vengar, no voy a hacer nada de lo que les dije que iba a hacer porque no soy así, voy a ver cómo salgo de esta, me va a costar como un millón de pesos, no les voy a hacer nada”, expresó el cantante en una de las grabaciones.

El músico también aseguró que esta situación lo ha afectado profundamente en el plano personal, provocando un distanciamiento con su familia, en especial con sus hijos, Natalia y Matías.

En otro video difundido por el programa, y que habría sido dirigido a las integrantes de su grupo musical Mona Lisa, Syntek se mostró visiblemente afectado y ofreció disculpas por cualquier situación incómoda que pudiera haber causado. “Chicas, a cada una les pido una disculpa en lo individual, lo que hice no estuvo bien, estoy muy apenado con ustedes, estoy desesperado (…) me destrozaron la vida, me dejaron sin familia, ¿me lo merezco?”, expresó.

Hasta el momento, ni la esposa del artista ni sus representantes han emitido un comunicado oficial sobre su ingreso a la clínica ni sobre las acusaciones que circulan en redes y medios. Lo cierto es que Aleks Syntek, una de las figuras más destacadas del pop latino, enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su vida personal y profesional.