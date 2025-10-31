Presentadores de Día a Día quisieron devolver el tiempo y se pusieron en modo disco este Halloween

Día a Día es uno de los programas matutinos más populares de la televisión colombiana, emitido por Caracol Televisión de lunes a viernes. Con una trayectoria de más de dos décadas, se ha convertido en una cita diaria para millones de colombianos que sintonizan este espacio para informarse y entretenerse, celebrando cada fecha especial. En este caso, el programa se puso en modo Halloween, trasformando el set junto a los presentadores.

Este año Día a Día quiso hacer un viaje en el tiempo y regresar a los recordados años 70 con su tendencia Disco, todo el set esta lleno de luces y elementos que hacen a alusión a esta década. Mientras que los presentadores Carlos Calero, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto, acompañados de Boyacoman y Juan Diego Vanegas están con icónicos atuendos de aquel momento.

A la par, las corresponsales en ciudad también están vestidas de esta forma, haciendo un concurso sobre la primera mujer de los años 70 que aparezca con el atuendo de esos años. Además vinieron con todo un especial para revivir uno de las décadas que dejo un gran legada, en aspectos como la moda y por supuesto el entretenimiento. Este año el presentador Ivan Lalinde estuvo ausente de la celebración del 31 de octubre.

¿Cuál fue el disfraz de los presentadores de Día a Día en 2024?

El pasado 31 de octubre los presentadores sorprendieron a los televidentes con “El Circo Día a Día”. Contando con la participación del Circo de los Hermanos Gasca, quienes dieron apertura al programa con un sorprendente show, este de uno de los circos más reconocidos en el país e internacionalmente.

Todos los presentadores estaban de acuerdo a la temática, Catalina Gómez llevaba puesto un disfraz de domador de animales, Carolina Soto iba de conejo dentro de un sombrero, Carolina Cruz de payasa y finalmente, Ivan de domador al igual que Catalina. La gran carpa de los Gasca se ha convertido en un símbolo de alegría y entretenimiento, recorriendo diversas ciudades y dejando una huella imborrable en el corazón del público colombiano.