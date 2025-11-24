Carolina Cruz, de ‘Día a día’, se cansó de las críticas por su físico y salió a defenderse

Una de las figuras más representativas en la industria del entretenimiento es Carolina Cruz, quien se ha destacado desde hace más de una década como presentadora y empresaria, alcanzando así una amplia acogida entre los televidentes. Desde hace varios años forma parte de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, actividad que integra junto a otros proyectos y en medio de una de sus más recientes apariciones la tulueña se cansó de las críticas y respondió de manera contundente sobre las críticas.

La presentadora de ‘Día a día’ desde su llegada a la pantalla chica ha sido blanco de fuertes polémicas que incluso la han llevado a convertirse en tendencia en las redes sociales, destacándose el portacuchillos con libros, así como también su nula reacción frente al desmayo de una de las invitadas en vivo.

En medio de un evento, una famosa revista realizó una corta entrevista con Cruz, la cual fue compartida horas más tarde, sin embargo, la serie de comentarios negativos por su apariencia no faltaron, pidiéndole que no se realizó nuevos retoques estéticos en su rostro. A pesar de que la expareja de Lincoln Palomeque sigue enfocada en su carrera y por supuesto, en su familia, tiempo después no dudó en salir a defenderse.

“Me empezaron a llegar muchos mensajes diciéndome como Caro por ahí anda un video tuya, donde te ves fatal, te cogen super mal parqueada, entonces yo empecé a rebobinar el casete, yo salí, yo no tomo, tomo pura agua, ¿qué habrá pasado? A mí no me gusta engancharme mucho con esto, pero me metí y solo leí dos o tres mensajitos (…) Me puse a pensar más allá de como me veo y dije, ¿qué es estar mal parqueada y que es estar bien parqueada?

Entonces entiendo que a mis 46 años me vea como una de 25, con mi piel perfecta, sin arrugas que no se me haya descolgado, o sea que las personas que trabajamos en televisión no tenemos derecho a envejecer, tenemos que vernos perfectos todo el tiempo (...) A mis 46 años tengo lo que tiene una persona de 46 años tengo mis manchas, mi rosácea, obviamente ya se está descolgando la piel (...) me veo cansada, agotada y esto es lo que veo todos los días en el espejo“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carolina Cruz, de ‘Día a día’.

Ante sus declaraciones fueron varios los mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, resaltando que el paso de los años es inevitable tanto para ella como en cualquier ser humano, pues sostienen que todos pasaremos por esta etapa.