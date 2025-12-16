Marcela Carvajal se refirió a su reciente divorcio viviendo en Los Ángeles:“Es una muerte”

Marcela Carvajal es una destacada actriz, directora y psicóloga nacida en Bogotá, con una trayectoria de más de 20 años en teatro, cine y televisión. Uno de sus personajes memorables y el más premiado fue el de Alejandra Maldonado en la telenovela Hasta que la plata nos separe (2006). Además de su labor actoral, Carvajal ha estudiado psicología y se ha dedicado a impartir clases de yoga, combinando sus intereses artísticos y terapéuticos.

En cuanto a su vida personal, hacia el mes de abril en entrevista con la Revista Aló, confirmó que se divorció de su esposo Beto Gaitán, empresario deportivo, después de 17 años de matrimonio. De la unión de la pareja, nacieron dos hijas, Cristal y Luciana quienes fueron claves para tomar esta decisión, en pro del bienestar de ellos como pareja y de sus hijas.

En el proceso de la separación, Marcela y Beto quisieron intentar salvar la relación, por lo que se radicaron en Estados Unidos, esperando que este cambio de ambiente limara las perezas.“Pensé que si cambiábamos de entorno, si mirábamos hacia adelante en otro lugar, de pronto las cosas se sentirían distintas… pero, no fue así”, expresó.

Razón por la que el duelo de la relación también se traslado hacia la ciudad estadounidense, ahora Carvajal da más detalles, esto durante una entrevista para Caracol Radio con Vanessa De la Torre. Al momento de preguntarle, la periodista también recordó su divorcio y admitió que no era fácil, para que luego Marcela contestara:

“Es un duelo, es una muerte, en la muerte de una etapa, de una rutina, un sueño, un plan y hay que vivirlo. Mi duelo ha sido complicado, como vivíamos juntos en Los Angeles, éramos un núcleo familiar en una ciudad extraña, entonces no es tan fácil tu allá y yo acá. Entonces yo creo que este movimiento geográfico que estoy haciendo es para tomar distancia, para poder hacer un duelo un poco más sano, real y concreto por el bien de todos”.

Añadiendo que las cosas no marcharon más porque se dieron cuenta que como pareja no funcionaban, como familia si en cuanto a sus hijos, pero como pareja no: “Ya cuando mis hijas empezaron a pensar en pareja, yo dije este no puede ser el ejemplo que yo les de”, comentó.