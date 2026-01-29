Sebastián Villalobos confesó si se arrepiente de postear su famoso video llorando, después de haber hablado con Dios

Sebastián Villalobos es una reconocida figura del internet en Colombia, quien se dio a conocer hace algunos años gracias a su canal de YouTube, en el auge de los creadores de contenido por esa plataforma. El influencer en aquel momento solo era un adolescente que fue creciendo exponencialmente al lado de nombres como Mario Ruíz, Juan Pablo Jaramillo, Luisa Fernanda W, entre otros más.

Puede leer: Luisa Fernanda W dio su opinión acerca los comentarios de la supuesta “maldición” de Pipe Bueno en las fotos

Tanta llego a ser la relevancia de Villalobos no solo dentro, sino fuera del país, que logro ser parte de importantes programas juveniles, como la serie de Disney ‘Soy Luna’ o ‘Nat Geo Lab’.Después, el joven santandereano incursiono un tiempo en la música y actualmente regreso a YouTube sin dejar de lado las redes sociales. Además de que ahora es padre, de una pequeña llamada Isla, razón por la que creo el podcast “Para papás”, junto a Ignacio Baladan, pareja de ‘La Segura’.

Debido a este proyecto, el influencer ha dado algunas entrevistas con medios colombianos, pero durante su paso por La Kalle, recordó uno de los más virales que ha tenido en cuanto a redes sociales. Esto durante un viaje a Israel, en tierra santa, donde afirmaba haber hablado con Dios, después de un poderoso momento espiritual. pero dicho clip, terminó siendo un meme viral.

Villalobos comento que tuvo la oportunidad viajar a este destino porque una productora le dio la oferta, a pesar de que había grabado un vlog completo para Youtube, quiso subir algo en redes. Este video era para su mamá, contándole la experiencia entre lágrimas y asombro ante ese encuentro tan cercano con Dios, que hoy describe como una locura.

“Yo he sido siempre muy llorón, muy sensible y me deje ir, obviamente este era un video para ella. Yo nunca pensé como hacerlo público y en el momento vamos a ver que paso y no imagínate, llegaron muchos comentarios de gente creyente, pero también muchos detractores diciendo ”Ay sí, ahora el que habló con Dios"“, expresó, para después recordar el famoso ”Guao", que fue mucho más viral.

¿Quién es Ignacio Baladán de “Para papás”?

Al igual que famosa influencer La Segura,Ignacio Baladán de 35 años también se dedica a las redes sociales, en las que muestra la gran pasión que siente por la gastronomía, especialmente con lo relacionado con la pastelería, algo que lo llevó a montar su propio local en Perú. Cabe acotar que Baladán también participó en un reality, y lo hizo en 2012 en ‘Esto es guerra’.

Estos no son los únicos ingresos que recibe el uruguayo, ya que en su canal de YouTube sube videos relacionados con la culinaria, los cuales son patrocinados por algunas marcas relacionadas con este rubro.