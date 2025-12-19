Las parejas de celebridades que le dijeron no al amor y se divorciaron durante el 2025

El 2025 no fue un año fácil para la farándula colombiana, mientras algunos festejaban éxitos en la televisión, el cine y la música, otras parejas icónicas demostraron que ni el cariño del público ni la atención mediática garantizan la eternidad. Varias de las duplas más queridas y admiradas del entretenimiento nacional sorprendieron a sus seguidores al anunciar el fin de sus matrimonios y noviazgos.

Uno de los divorcios más sonados fue el la querida presentadora Claudia Bahamón con su ahora exesposo, Simón Brand, con quien tuvo a sus dos hijos. Sin embargo, para el mes de marzo de este año, se revelaron fotografías donde se le vio al director de cine Simón Brand junto a una mujer que no era Claudia. Desde ese momento, los rumores de divorcio aumentaron, pero pese a la ola de comentarios, ninguno de los dos se pronunció al respecto.

Otra separación fue protagonizada por Marcela Carvajal y Beto Gaitán, quienes hacia el mes de abril habrían hecho publica la noticia en entrevista con la Revista Aló. El empresario deportivo estuvo con la actriz durante 17 años y de su unión, nacieron dos hijas, Cristal y Luciana quienes fueron claves para tomar esta decisión, en pro del bienestar de ellos como pareja y de sus hijas.

Paola Rey también le puso fin a su matrimonio con el también actor Juan Carlos Vargas, tras 18 años juntos y después de su victoria en MasterChef Celebrity 2024. La actriz hizo el comunicado publico en agosto, donde indicó que llevaban dos años y medio separados, pero hace un mes, fueron captados por las cámaras del Fisgón del programa ‘La Red’. Allí la expareja estaba compartiendo del show en el mismo palco, lo que llamó la atención de los presentadores, quienes se preguntaron si era normal que salieran juntos, pero esto se contradice que los afirmaciones previas de la actriz.

Tras el romance y noviazgo que surgió entre Alejandro Estrada y Dominica Duque tras su participación en MasterChef Celebrity 2024, su relación llegó a su fin en julio. Las especulaciones empezaron después de que se dejaran se seguir en redes sociales, lo que trajo consigo varios comentarios por parte de sus fans y así Estrada fue quien decidió confirmar su ruptura a través de un sentido mensaje, dejando claro que finalizaron su noviazgo en los mejores términos.

Los influencer que también terminaron en 2025

La relación entre Karina García y Andrés Altafulla nació frente a las cámaras de La Casa de los Famosos Colombia. Durante el reality, ambos se convirtieron en una de las parejas más comentadas por la complicidad y cariño que demostraron dentro del programa, logrando cautivar a los seguidores que siguieron de cerca cada momento de su historia. Sin embargo, esta historia llegó a su fin hacia el mes de septiembre.

Otra de las figuras del internet fue Aida Victoria Merlano con el padre de su hijo, Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’. Ante la presión y los comentarios, el primero en salir a manifestarse fue el empresario Juan Davida Tejada, quien en sus redes desmintió las suposiciones de una infidelidad.

Al respecto, Aida indicó: “yo tenía 3 días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi post parto y sentirme yo otra vez para comunicarlo porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad,y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos.”