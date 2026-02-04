Emiro y Lina Tejeiro: conozca la lista completa de celebridades que estarán en ‘MasterChef Celebrity’ 2026

El Canal RCN ya se prepara para encender nuevamente los fogones con el regreso de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en 2026, una de las apuestas más exitosas de la televisión nacional. En esta nueva temporada, un grupo diverso de figuras del entretenimiento aceptó el desafío de dejar por un tiempo los escenarios, las cámaras y las redes sociales para enfrentarse a la exigente cocina del reality.

Actores, cantantes, comediantes, deportistas y creadores de contenido pondrán a prueba sus habilidades culinarias en una competencia que no solo exige talento frente a los fogones, sino también disciplina, carácter y la capacidad de trabajar bajo presión. Como es habitual, cada reto estará cargado de emociones, aprendizajes y momentos que prometen dar de qué hablar.

Los participantes de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ 2026

La nueva edición contará con una nómina amplia y variada de celebridades. Entre los confirmados se encuentran los actores Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Luciano D’Alessandro, Tuto Patiño, Víctor Tarazona, Luisa Vergara y Mariana Mozo.

También harán parte del programa figuras como Lina Tejeiro, Milena López, Verónica Orozco, Sebastián Villalobos, Iván Marín, Tavo Bernate, Virginia Lizcano, Robert Farah, Pautips, Emiro Navarro, Julieta Piñeres, Diana Mina, Hugo Gómez, Robert Farah y Mariana Mozo, entre otros, conformando un elenco que mezcla experiencia, humor y presencia digital.

¿Quiénes serán los jurados de MasterChef?

En cuanto al jurado, la producción mantiene a tres referentes de la gastronomía que ya son parte esencial del formato. Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso serán los encargados de evaluar cada preparación, orientar a los participantes y tomar las decisiones más complejas de la competencia.