Famosa astróloga reveló el motivo detrás de los accidentes aéreos en Colombia

Este 2026 ha contado con trágicas noticias para Colombia. Una de ellas tuvo que ver con el fallecimiento del artista de música popular, Yeison Jiménez, quien perdió la vida mientras viajaba de Paipa, Boyacá, a Medellín junto a otros de sus cinco acompañantes. Semanas más tarde, un nuevo accidente se presentó con la avioneta Satena, donde murieron 15 personas debido al impacto generado, hechos que han conmocionado al país.

Ante estos fatídicos acontecimientos, también han sido varias las declaraciones por parte de algunos videntes detrás de lo que ha ocurrido con respecto a estos accidentes. Sin embargo, durante una de las más recientes transmisiones de la emisora ‘La Kalle’ estuvo como invitada Carolina Perdomo, conocida astróloga.

“En las últimas semanas han pasado varios accidentes aéreos, eso tiene una explicación y es que en Acuario, que es el signo de la aviación, están Plutón y Marte, que son como los planetas de los accidentes. Entonces, por eso es que estamos viendo, ¿es coincidencia? No, fíjense que en las últimas tres semanas han pasado accidentes aéreos que normalmente no suceden“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carolina Perdomo, quien cuenta con una experiencia de más de 20 años en temas de la astrología.

Ante las declaraciones de Perdomo, varios de los usuarios estuvieron tanto en contra como a favor; sin embargo, llegan al punto en común de la preocupación tras los accidentes aéreos presentados.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, con quien el cantante lleva más de 10 años de relación. La pareja se conoció durante un concierto del hombre en Manizales, siendo estos los inicios de su carrera, aunque en principio no sucedió nada, semanas más tarde comenzaron a salir y posteriormente entablaron un noviazgo a distancia, ya que Jiménez se encontraba en Bogotá.

Meses más tarde, Yeison le pidió a su pareja vivir con él en Bogotá, junto a la hija de Sonia, Camila, y años más tarde le dieron la bienvenida a Thaliana y ahora no caben de la dicha con la llegada de Santiago, su segundo hijo juntos.