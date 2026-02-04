Hermano de Johanna Fadul estalló contra el canal RCN, “Programa de m$erd%”

‘La casa de los famosos’ llegó a las noches del Canal RCN hace algunas semanas con un nuevo grupo de participantes, quienes se han encargado de dar de qué hablar desde su llegada a la casa, consolidando fuertes amistades, pero también rivalidades con uno que otro participante; sin embargo, el programa de entretenimiento sigue en el ojo del huracán, luego de comentarios racistas.

Le puede gustar: Juan Diego Alvira habló de los complejos momentos que atravesó con su esposa, “esto fue imposible”

Hace pocos días, Johanna Fadul, conocida actriz colombiana, generó polémica, pues en medio de un posicionamiento contra Campanita, donde aseguró: “su mente y su alma están igual de oscuras a tu color de piel”, hecho que trajo consigo el descontento de otros de los participantes y en cuestión de horas se viralizó, ocasionando rechazo en las redes sociales. Motivo por el cual el jefe de ‘La casa de los famosos’ decidió confirmar su expulsión.

A pesar de que Fadul, en medio de lágrimas, pidió disculpas por lo ocurrido, la reconocida actriz ha sido blanco de fuertes críticas, tanto así que su hermano no dudó en salir en su defensa y demostrar su molestia ante las acciones de RCN: “Ando fuera de base. No sé los cambios del programa, no quiero ni siquiera nombrarlos para no darle más publicidad (...) Siento que la reputación que le están dando a mi hermana es nula, la verdad, todos fallamos en algo, todos podemos decir cosas ofensivas. En este caso, tengo entendido que la producción es la que hace que ellos tomen estas actitudes porque se los piden y con tal de ganar, porque nadie quiere perder, uno hace lo que le piden.

(...) No sé la gente que la apoya, a mi hermana, muchísimas gracias, pero la gente que empieza a hablar cosas humillativas e incluso hasta con la salud o la vida de la persona, son personas con una mentalidad tan hueca (…) Gracias a las personas que apoyan a mi hermana (...) No juzguen a mi hermana, todos cometemos errores y ella ya se disculpó bastante, que programa de m$erd% (...) Hay personas que han dicho peores cosas y siguen ahí“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Johanna Fadul, de ‘La casa de los famosos’.

¿Quién es el esposo de Johanna Fadul, de ‘La casa de los famosos’?

El esposo de Johanna Fadul es Juan Sebastián Quintero, un talentoso actor, presentador y cantante colombiano, conocido artísticamente como Juanse Quintero. La pareja, que contrajo matrimonio en 2015, se ha convertido en una de las duplas más queridas y sólidas de la farándula nacional, destacándose por su autenticidad y la cercanía que mantienen con sus seguidores a través de las redes sociales. A lo largo de su relación, han enfrentado momentos de gran vulnerabilidad, como la pérdida de sus gemelas, Anabella y Antonella, un episodio que compartieron con valentía y que fortaleció su unión.