Medicina Legal entrega los cuerpos de las 15 víctimas del accidente de Satena: Conozca la lista oficial

Este viernes 30 de enero, Colombia cierra un capítulo doloroso tras la confirmación de Medicina Legal sobre la plena identificación de los 15 ocupantes que perdieron la vida en el siniestro del avión de Satena, de matrícula HK4709. La aeronave, que cumplía la ruta entre Cúcuta y Ocaña, se accidentó en una zona de difícil acceso en Norte de Santander, dejando un luto profundo en la región.

A través de un comunicado oficial, el instituto forense informó que los equipos técnico-científicos finalizaron las labores de abordaje de los cuerpos procedentes de la zona rural del municipio de La Playa de Belén. “En articulación con la Fiscalía General de la Nación, se avanza en el proceso de entrega a los familiares”, señaló la entidad, permitiendo que las familias finalmente puedan dar el último adiós a sus seres queridos.

Los últimos minutos del vuelo HK4709

De acuerdo con los reportes de la aerolínea Satena, la aeronave despegó a las 11:42 a. m. y se esperaba que aterrizara apenas 23 minutos después, a las 12:05 p. m. Sin embargo, el tiempo de autonomía se agotó y la comunicación con la torre de control se interrumpió abruptamente.

Tras horas de angustia y sobrevuelos realizados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la empresa SEARCA, se confirmaron los peores temores: el hallazgo de los restos en una zona de alta elevación (2.045 metros sobre el nivel del mar), sin sobrevivientes.

Lista oficial de las víctimas

Las autoridades confirmaron los nombres de las personas que se encontraban a bordo, incluyendo a la tripulación y pasajeros destacados de la región:

Diógenes Quintero Amaya

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Carlos Salcedo

Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón

María del Carmen Díaz Rodríguez

Maira Alejandra Avendaño Rincón

Anayisel Quintero

Karen Liliana Parales Vera

Anirley Julio Osorio

Gineth Rincón

Natalia Cristina Acosta Salcedo

Maira Alejandra Sánchez Criado

Juan David Pacheco Mejía

Miguel Vanegas (Piloto)

José De la Vega (Copiloto)

Hallazgos clave: La caja negra y el factor climático

Mientras el país lamenta la pérdida de estas 15 vidas, las investigaciones técnicas avanzan a paso firme. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó un hallazgo fundamental para el proceso: la recuperación de la caja negra.

Este dispositivo, que contiene tanto el grabador de datos de vuelo como el registro de audio de la cabina, será analizado por expertos para reconstruir los segundos previos al impacto. Rojas destacó que el lugar del accidente presenta condiciones geográficas complejas y que, el día del siniestro, la zona estaba bajo una alta nubosidad, lo que sugiere que el factor climático pudo haber jugado un rol determinante en la tragedia.

Las autoridades aeronáuticas mantienen la zona asegurada mientras recolectan más evidencias que permitan esclarecer si hubo fallas mecánicas adicionales o si la visibilidad reducida fue el único detonante del impacto contra la montaña.