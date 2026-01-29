Se conoce la hipótesis principal del accidente del avión de Satena en el que murieron 15 personas

A pocos días del accidente aéreo en el que murió el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, una nueva tragedia enluta a los colombianos. La avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta a Ocaña se precipitó a tierra dejando 15 personas sin vida, entre los que se encontraba el congresista Diógenes Quintero.

Los principales detalles del accidente indican que el vuelo despegó a las 11:42 de la mañana y debía aterrizar a las 12:05 del mediodía, pero cayó a tierra entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí.

Hipótesis del accidente de Satena en Norte de Santander

“Hay días que son tristes, como hoy; y que debemos darle a las familias y al país, mis condolencias de todo corazón a las familias de los ocupantes de la aeronave. Tenemos que decir que lamentablemente no hubo sobrevivientes en este siniestro aéreo”, dijo María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, poco después del accidente.

Aunque respecto a las causas del accidente todavía no hay información oficial, dentro de las primeras hipótesis se maneja que las condiciones climáticas podrían haber sido un factor determinante en el accidente.

“Se ha dispuesto la activación inmediata de los equipos técnicos de investigación para establecer, con rigor y transparencia, las causas de este lamentable accidente, conforme a los protocolos nacionales e internacionales”, explicó el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez.

Por su parte, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, confirmó a El Colombiano que “el avión estaba a siete minutos aproximadamente de llegar al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña cuando en la vereda Curacica, municipio de la Playa de Belén, no alcanzó a cruzar el cerro y chocó contra él, según me dice una persona que estuvo en el lugar. La aeronave quedó bastante averiada”, relató.