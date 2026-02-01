Luis Alfonso envió contundente mensaje para quienes se están lucrando de la muerte de Yeison Jiménez

El estadio El Campín se vistió de blanco desde la tarde del 31 de enero para rendir un tributo histórico al “Aventurero”. Aunque originalmente la fecha estaba pensada como un hito más en la carrera de Yeison Jiménez, el evento se transformó en un conmovedor homenaje póstumo tras su trágica partida a inicios de este 2026. Miles de seguidores llenaron las tribunas con banderas y luces blancas, creando un ambiente de respeto y celebración por la vida del artista.

El espectáculo Mi Promesa 2.0 fue mucho más que un concierto; fue el cumplimiento de la última voluntad del artista y un regalo para su “familia jimenista”. Con una puesta en escena impecable que Yeison ya había dejado planificada, la noche contó con la participación de grandes amigos y colegas como Natalia Jiménez, Nelson Velásquez, Álex Campos y Andy Rivera, quienes interpretaron sus éxitos más emblemáticos.

Entre lágrimas y coros masivos de canciones como “Aventurero” y “Mi Promesa”, los asistentes vivieron una jornada épica que consolidó a Jiménez como una leyenda eterna de la música regional colombiana.

Uno de los artista más esperados de la noche era Luis Alfonso, quien aprovechó el espacio de su presentación para hablar de la situación que se ha venido presentado tras la partida de Jiménez. Con esto se refería a los comentarios mal intencionados que han surgido, en torno a la familia del artista, incluyendo chismes y difamaciones.

“Por favor, graben esto para que nunca se les olvide. Se lo voy a sostener al que quiera, en la cara, cuando quiera. Para todos los hijuep#$@* difamadores que andan aprovechándose de la ausencia de mi parcero Yeison Jiménez, atormentando a su familia, inventándoles chismes y no lo dejan descansar, ya maduren, hay gente adolorida, hay gente a la que le está costando la vida en este momento, sin su ser querido”, mencionó.

Las palabras del “Señorazo” fueron aplaudidas en todo el estadio, pero también en redes sociales, mismo lugar donde se han generado comentarios sobre todo hacia la madre de Yeison, quien estuvo en entrevista con ‘Día a Día’ y dio declaraciones que se interpretaron de manera negativa.

Georgy Parra dio detalles de la grabación de ‘Destino Final’

En primer momento, el reconocido productor, Georgy Parra, comentó que el tema no se pudo grabar con los dos artistas al mismo tiempo, por cuestiones de agenda, por lo que la grabación se dio por separado.Cuando estaba a solas con Yeison, reveló que se encontraban bastante emocionados por el tema, pero notó que el artista tuvo una sensación extraña sobre su muerte.

Parra resaltó que Yeison siempre tenía afán por realizar muchas cosas, pero en especial ese día le dijo algunas palabras que hoy retumban en él:“Me dice: ‘yo necesitaba grabar un tema así, yo siento que no voy a durar mucho’ y lo dijo así de una. Yo estaba en el celular y recuerdo que me reí, medio lo miré: ‘vos sí hablas’ y le pegué una palmada en la rodilla”,contó. En ese momento, no prestó mucha atención, pero recuerda que Yeison decidió cambiar rápidamente de tema.