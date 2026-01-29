Madre de Yeison Jiménez ha levantado una ola de críticas al hablar de su relación con la esposa e hija mayor del artista

La muerte de Yeison Jiménez marcó un antes y un después en la música popular colombiana y en la vida de su familia. A casi dos semanas del fallecimiento del artista, su madre, Luz Mery Galeano, rompió el silencio en entrevista con el programa ‘Día a Día’ de Caracol, donde compartió cómo vivió las horas posteriores a la noticia y varios detalles de la relación con su hijo.

Doña Lucy relató que, al enterarse de la muerte de su hijo, permaneció en estado de shock durante más de 26 horas. En ese lapso, el dolor estuvo acompañado por una angustia constante al imaginar cómo pudieron haber sido los últimos minutos del cantante. “Yo solo le pedía a Dios que él se me manifestara y me dijera cómo había sido todo”, expresó.

Estas manifestaciones vinieron pronto, desde sentir que el artista la tocó y también en sus sueños. No obstante, hay una parte del encuentro, que ha llamado la atención y es cuando la señora habla de su nuera, Sonia Restrepo, indicando que siempre aceptaron y respetaron la relación de ellos y que Yeison acogió a Camila, su hija mayor, cuando solo tenía un año.

“Camila es una niña que nosotros la amamos como si fuera de nuestra sangre y siempre le respetamos a mi hijo que él tuviera la relación con Sonia, el la cogió como de año o añito y medio, nosotros nos encariñamos con ella, incluso me dice abuela. Yo voy a la casa y ella es la que se acuesta conmigo y dice ”Es que mi papá me dijo que yo te tengo que cuidar como la reina que eres", aseguró la madre del artista.

Sin embargo, las críticas no tardaron hacia la señora, en especial por no llamar a Camila como su nieta y reconocerla como la hija mayor del artista, recordando que él en vida nunca hizo diferencias, ni aclaraciones de que no era su hija biológica. En los comentarios se puede denotar que los usuarios señalan a Luz Mery de no demostrar dolor ante la situación, sino que se veía de forma parcial, dando pasó para varias especulaciones en torno a la familia del artista.

Puede leer: Se viraliza video de Yeison Jiménez en el que aseguraba que se iría del país si ganaba un presidente de izquierda

“Pero sra. que necesidad de decir la hija de Sonia si él siempre dijo MIS HIJAS nunca hizo diferencia”, “Esta parte no me agradó, porque él siempre decía mis hijas, mis hijos ,entonces ¿qué necesidad de recalcar eso?“, ”Se oye feo como habla de Camila, él siempre la reconoció como hija y así la conocemos todos como la hija de Yeison y Sonia no como la hija de Sonia", son algunos de los comentarios.

Mientras que otros, han señalado que Luz Mery no se expresó mal y que una vez más es la gente en internet queriendo definir la relación que tienen las mujeres, que en vida fueron lo más importante para el cantante popular.