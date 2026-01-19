Georgy Parra reveló las escalofriantes palabras que le dio Yeison Jiménez durante las grabaciones de ‘Destino Final’

Yeison Jiménez era conocido por su gran voz y sus composiciones; originario de Manzanares, Caldas, a sus 34 años había logrado consolidarse como uno de los referentes más grandes e influyentes de la música popular en Colombia. Su carismática personalidad y su potente voz en el género lo llevaron a conquistar al público con sus canciones llenas de sentimiento y ritmo, que hablaban de amor, desamor y vivencias cotidianas.

Lamentablemente, en la tarde del pasado sábado 10 de enero, su voz se apagó para siempre, cuando las autoridades reportaron la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá.El artista popular falleció con 5 personas más, con las que se dirigía a una presentación en Marinilla, Antioquia.

Tras la partida del artista, volvieron a circular en medio de redes sociales entrevistas en las que casi siempre se refería a los presentimientos y sobre todo a los sueños que tenía en relación con la muerte. Uno de ellos era en un accidente aéreo, por lo que el cantante relató que, en medio del caos, sintió que no lograría sobrevivir y que el miedo más profundo que tenía era morir sin haber conocido a su hijo, Santiago, quien estaba por nacer en ese momento.

Productor de Yeison Jiménez habló de la grabación de ‘Destino Final’

Hace unos días, el conocido productor Georgy Parra se pronunció en sus redes sociales con el fin de recordar algunas palabras de Jiménez durante la grabación de la canción ‘Destino final’, colaboración que sacó con Luis Alfonso en 2025.

En primer momento, comentó que el tema no se pudo grabar con los dos artistas al mismo tiempo, por cuestiones de agenda, por lo que la grabación se dio por separado. Cuando estaba a solas con Yeison, reveló que se encontraban bastante emocionados por el tema, pero notó que el artista tuvo una sensación extraña sobre su muerte.

Parra resaltó que Yeison siempre tenía afán por realizar muchas cosas, pero en especial ese día le dijo algunas palabras que hoy retumban en él: “Me dice: ‘yo necesitaba grabar un tema así, yo siento que no voy a durar mucho’ y lo dijo así de una. Yo estaba en el celular y recuerdo que me reí, medio lo miré: ‘vos sí hablas’ y le pegué una palmada en la rodilla”, contó. En ese momento, no prestó mucha atención, pero recuerda que Yeison decidió cambiar rápidamente de tema.