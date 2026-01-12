La triste llamada que le había hecho Thaliana, hija de Yeison Jiménez anteriormente: “Papá, yo no me puedo quedar sin ti”

Yeison Jiménez era conocido por su gran voz y sus composiciones, originario de Manzanares, Caldas, a sus 34 años había logrado consolidarse como uno de los referentes más grandes e influyentes de la música popular en Colombia. Su carismática personalidad y su potente voz en el género lo llevaron a conquistar al público con sus canciones llenas de sentimiento y ritmo, que hablaban de amor, desamor y vivencias cotidianas.

Lamentablemente, en la tarde del sábado 10 de enero, su voz se apagó para siempre, cuando las autoridades reportaron la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá. El artista popular falleció con 5 personas más, con las que se dirigía a una presentación en en Marinilla, Antioquia.

Con su partida, todos sus amigos y colegas le han enviado mensajes de aliento y fuerza su familia, sobre todo a su esposa Sonia Restrepo, madre de sus tres hijos, Camila, Thaliana y Santiago. Hasta el momento, quien se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales es Camila, la hija mayor, quien ha dejado comentarios en donde se disculpa con quienes la siguen: “Perdón si subo cosas, solo me siento mal y lo recuerdo así”.

La alarmante llamada de Thaliana, hija de Yeison Jiménez a su padre

Con la noticia que estremeció a todo el país, se han revelado varias entrevista del artista, en donde casi siempre se refería a los presentimientos y sobre todo a los sueños que tenía en relación con la muerte. Uno de ellos era en un accidente aéreo, por lo que el cantante relató que, en medio del caos, sintió que no lograría sobrevivir y que el miedo más profundo que tenía era morir sin haber conocido a su hijo, Santiago, quien estaba por nacer en ese momento.

Otro de los impactantes videos que está rondando en redes sociales, es cuando Jiménez contaba la anécdota de cuando Thaliana, su hija del medio, le había hecho “show” en una llamada, mientras él se encontraba en su finca.

“No sé que le pasó, yo pensé que me iba a morir, yo dije será que va a pasar algo porque mi hija con 5 años me llama. La mamá me dice: “necesito que hables con Thaliana, esta llorando, que necesita a su papá", me la pasa al teléfono y me dice: “papá es que yo no me puedo quedar sin ti", ¿cómo así mi amor?, yo voy a estar ahí siempre para ti, “no papá, es que tu no entiendes, esto es muy díficil, me haces mucha falta““, narró el artista.

Añadiendo que la pequeña le confesaba que no se imaginaba estar sin él porque la trataba como su reina: “Yo empiezo a llorar en el carro, yo digo ¿será que se esta despidiendo de mí?, ¿será que me va a pasar algo?“, expresó. Al llegar a Bogotá y reencontrarse con Thaliana, la niña le dijo que le hacía mucha falta y que sintió que él se iba a ir: ”yo decía, me voy a morir, yo decía lo que la niña me está diciendo es raro, porque nunca había pasado".