Karina García se une como presentadora a formato del que hacia parte Valentina Taguado

Karina García es una reconocida figura de las redes sociales que logró tener más reconocimiento gracias a su paso por‘La Casa de los Famosos’, siendo de las participantes más relevantes de la temporada. Posteriormente, hizo parte del reality dominicano ‘La Mansión de Luinny’ saliendo victoriosa de la primera edición, donde compartió con Yina Calderón.

Mientras tanto en Colombia, se rumoró que ‘La Casa de los Famosos’ la habría propuesto a Karina García llegar como presentadora del After Show. Sin embargo, esto no sucedió y fue Vicky Berrio quien cautivó al público al hacer dupla con Karen Sevillano, pero García si esta de regreso al canal de la mano de un reciente formato.

Se trata de ‘Qué hay pa dañar’, Karina será penalista junto a Roberto Vasquez y Nestor Parra, quienes enfocaron el programa para ser un pre show del reality de convivencia. Anteriormente, había sido invitada junto a Yina Calderón, pero ahora tendrá su espacio propio sobre la mesa de panelistas, de la cual antes hizo parte Valentina Taguado y Johana Velandia.

Valentina Taguado desmiente que RCN haya acabado ‘Qué hay pa dañar’

Con la noticia en primer lugar difundida por Ochoa, varios medios se encargaron de difundirlo, por lo que Taguado se manifestó en sus redes sociales indicando:

“Esos titulares. RCN no acabó el programa, Johana y yo renunciamos. Entre un programa y un proyecto personal, nos decidimos por el proyecto personal. ¿Por qué? Porque no nos daba el tiempo, estábamos haciendo el programa literalmente dormidas porque no es lo único que hacemos. Increíblemente agradecidas con el canal porque fueron MUY lindos con nosotras hasta el último momento".

Taguado señaló que los canales tienen ciertas prohibiciones, limitaciones y reglas, por lo que junto a su compañera eligieron la libertad: “Con todo el amor del mundo, escogimos la libertad de decir y hacer lo que queramos, cuando queramos, donde queramos y con quien queramos, o sea, los shows. Tampoco es que seamos las mujeres más decentes o prudentes del mundo y tampoco nos interesa serlo”.