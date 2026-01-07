Valentina Taguado respondió ante los rumores del fin de ‘Qué hay pa dañar’: “Johana y yo renunciamos”

El programa matutino Qué hay pa’ dañar, encabezado por la locutora Valentina Taguado, habría llegado oficialmente a su final. Así lo reveló el periodista y analista de televisión Carlos Ochoa, quien aseguró que la decisión de las directivas del canal sería definitiva, poniendo fin a un formato que desde sus inicios estuvo rodeado de controversias, humor negro y constantes tensiones internas.

La primera salida del equipo se dio de mano de Hassam, debido a temas de salud y ahora quien partiría sería Johanna Velandia, conocida como Una gorda ahí.

Velandia habría decidido apartarse para concentrarse en su proyección internacional, priorizando su gira por países como México, Panamá, Estados Unidos y España con su exitoso show de improvisación Gordoconsejos.

Valentina Taguado desmiente que RCN haya acabado ‘Qué hay pa dañar’

Con la noticia en primer lugar difundida por Ochoa, varios medios se encargaron de difundirlo, por lo que Taguado se manifestó en sus redes sociales indicando:

“Esos titulares. RCN no acabó el programa, Johana y yo renunciamos. Entre un programa y un proyecto personal, nos decidimos por el proyecto personal. ¿Por qué? Porque no nos daba el tiempo, estábamos haciendo el programa literalmente dormidas porque no es lo único que hacemos. Increíblemente agradecidas con el canal porque fueron MUY lindos con nosotras hasta el último momento".

Taguado señaló que los canales tienen ciertas prohibiciones, limitaciones y reglas, por lo que junto a su compañera eligieron la libertad: “Con todo el amor del mundo, escogimos la libertad de decir y hacer lo que queramos, cuando queramos, donde queramos y con quien queramos, o sea, los shows. Tampoco es que seamos las mujeres más decentes o prudentes del mundo y tampoco nos interesa serlo”.

Violeta Bergonzi se habría pronunciado ante el adiós de ‘¿Qué Hay Pa’ Dañar?’

Horas después del video publicado por el periodista, Violeta Bergonzi, ganadora del reality MasterChef 2025, compartió un video en sus redes sociales con una frase que algunos interpretaron como indirecta hacia Valentina Taguado. En el se le puede ver bailando y sobre ella la frase:“Y recuerda: lo que tuve como palma cae como coco”.

Rápidamente, en los comentarios de la presentadora algunos los relacionaron que el supuesto fin del programa matutino, por lo que ella dejo un comentario fijado indicando:“Yo estaba hablando de Maduro… no sé ustedes de qué hablan”.