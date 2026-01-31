Blessd y Kris R anunciaron que no se volverían a presentar juntos en tarima, ¿tiene que ver con Karina García?

Hace algunas semanas, los rumores por un posible nuevo romance en la farándula tomaron fuerza, luego de que García hiciera parte de un video del artista del género urbano, Kris R, quien estaría sobre sus 24 años de edad. Aunque se pensó que simplemente se trataba de trabajo, lo cierto es que durante la segunda fecha del concierto de Bad Bunny en Medellín, es decir, el 24 de enero, Karina García se dejó ver acompañada por Kris R en ‘La casita’ durante el concierto de Bad Bunny.

En medio de la música la exparticipantede ‘La casa de los famosos’ le dio un beso al artista, confirmando así que están juntos. Mientras que por estos días, volvieron a ser vistos en Bogotá, encuentro que fue registrado por varios transeúntes, lo que confirmaría más esta nueva relación.

Además de que tras la llegada de García al canal RCN de nuevo, como penalista de ¿Qué hay pa’ dañar?, no dudaron en preguntarle por su estado sentimental, a lo que la influencer acepto que estaba conociendo alguien y que siente bastante bien con esta persona. También que era muy pronto para decir que estaba enamorada, pero recalcó que le encantan los artistas y poder admirarlos en la tarima.

Dato relevante, teniendo en cuenta que Karina García estuvo involucrada sentimentalmente con Blessd, luego con Altafulla, romance que surgió dentro de le ‘La Casa de los Famosos y ahora con Kris R, el joven que es bastante amigo de Blessd y que ahora disparan los rumores de un posible disgusto.

En la noche del viernes 30 de enero, los dos artistas compartieron tarima pero también trajeron una noticia que desconcertó a sus seguidores, indicando que no volverían a cantar por un tiempo juntos. Kris R indicó: “obviamente han pasado vueltas, si sabe”, mientras que Blessd indicó que pronto se darían cuenta del por qué y que era momento de poner un stop en sus carreras.

Algunos lo interpretaron por el lado de Karina García, mientras que otros por la etapa de Blessd como padre, diciendo que quizá se de un tiempo para recibir a su hijo con Manuela QM.

¿Cómo se enteró Blessd que va a ser padre?

En medio de un stream junto a Westcol, el cantante confesó que Manuela es muy linda con él, a pesar de todo el odio que recibe en redes sociales, esto al se tildada como amante del cantante. Cabe resaltar, que Manuela era amiga de La Suprema, y ya había tenido una relación con el paisa, pero como se mencionó, hasta antes de agosto volvieron a retomarla.

La joven le dio la noticia con una caja, dentro de ella habían unos zapatitos y una pijama de bebé, según el artista, lo tomó con mucha felicidad, y empezó a llamar a las personas de su círculo cercano para avisar la nueva llegada a la familia. Adicionalmente, confesó que Manuela habría dejado de planificar durante su gira en Estados Unidos, por lo que habría sido planeada la llegada del bebé.