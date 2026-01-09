El incómodo momento que pasó Karina García en pleno live: mostró a menor de edad sin la autorización de la madre

Karina García es una reconocida figura de las redes sociales que logró tener más reconocimiento gracias a su paso por ‘La Casa de los Famosos’, siendo de las participantes más relevantes de la temporada. Posteriormente, hizo parte del reality domicano ‘La Mansión de Luinny’ saliendo victoriosa de la primera edición, donde compartió con Yina Calderón

En cuanto a sus redes sociales, García suele ser bastante activa, realizando lives para hablar de cerca con sus seguidores. Sin embargo, en uno de estos paso un bochornoso momento recientemente, esto al estar haciendo una transmisión en un lugar público. El momento quedó captado, cuando una menor edad estaba detrás de ella y se lograba ver perfectamente, por lo que García con la mejor intención se volteó para saludarla y preguntarle su nombre.

La influencer no entendía y tuvo que preguntárselo varias veces, pero al acercarse la madre de la pequeña le indicó que no tenía autorización para grabarlas, a lo que García reaccionó con asombro y les pidió que se corrieran, debido a que llevaban un gran rato saliendo en live. A pesar de la petición, continuaron ahí y Karina se lo tomó con gracia: “Que pena, si ven, yo por buena gente, de ir a saludar a la niña y yo ni siquiera le entendí el nombre. ¿Vieron la vergüenza que pase?, que pena (risas)“, expresó.

Mientras que los comentarios hacia ella están divididos, en los que la reprochan por lo ocurrido y otros la defienden: “O sea que la niña se tiene que quitar de su silla para que la señora pueda hacer live?”, “Me encanta Karina pero la que se tenía que correr es ella, tenemos que proteger nosotros los niños”, “No le veo nada de malo, le puede pasar a cualquiera y punto... No hubo atropello hacia la niña, no su mamá y Karina fue muy decente.”

Altafulla se refirió a Karina García por su relación

Con la llegada de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’, se realizó una antesala al estreno, en la que, Altafulla participó junto a Karen Sevillano en espacios diseñados para preparar a los famosos que entrarán a la casa el próximo lunes 12 de enero. Allí, además de compartir recomendaciones para sobrevivir al aislamiento, el barranquillero terminó abordando uno de los temas que más curiosidad despierta entre sus seguidores: su situación sentimental.

Lejos de alimentar rumores, Altafulla fue directo y dejó clara su postura frente a las relaciones amorosas bajo el ojo público. Según explicó, su intención ahora es manejar su vida personal lejos de las cámaras y de la exposición constante en redes sociales.

“El amor se cuida mejor cuando no se expone”, aseguró, al señalar que prefiere mantener la intimidad fuera del alcance de la opinión pública. Además, confirmó que actualmente está soltero y enfocado en sus proyectos laborales, una declaración que no tardó en generar debate y reacciones divididas en plataformas digitales.