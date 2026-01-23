Blessd dio detalles de cómo se enteró del embarazo de su novia Manuela QM

Blessd o “El Bendito”, es un cantante, rapero y compositor colombiano nacido en el año 2000 en Itagüí (Antioquia), que se ha convertido en un referente en la escena urbana global.Su carrera comenzó con humildes inicios: vendía frutas y dulces en la central de abastos para costear sus grabaciones, vivió en Bogotá antes de regresar a Medellín para concentrarse en la música.

Pero la música no es lo único de lo que ha dado de hablar, sino también su vida privada, sobre todo las relaciones amorosas. Blessd en sus inicios y durante varios años se vio acompañado de la joven influencer, La Suprema, quien estuvo en todo su proceso de convertirse en una figura famosa. No obstante, durante ese mismo lapso de tiempo, hubo más mujeres con las que se vio envuelto, entre ellas Manuela QM, Karina García y Mariana Zapata.

Hacia el mes de agosto de 2025, el artista publicó unas fotos con la influencer paisa Manuela, oficializando su relación que sigue más vigente que nunca, y hace unos días anunció su embarazo por medio de redes sociales.

“No tengo cicatrices ya sane los moretones yo soy un guerrero de haters tengo maratones pero ya estoy esperando un hijo y el cura mis emociones. ME TRANQUILIZA ME CALMA !! ME RELAJA Y RESPIRO !! Solo quiero que tu llegues te estoy esperando hijo mío“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Blessd.

¿Cómo se enteró Blessd que va a ser padre?

En medio de un stream junto a Westcol, el cantante confesó que Manuela es muy linda con él, a pesar de todo el odio que recibe en redes sociales, esto al se tildada como amante del cantante. Cabe resaltar, que Manuela era amiga de La Suprema, y ya había tenido una relación con el paisa, pero como se mencionó, hasta antes de agosto volvieron a retomarla.

La joven le dio la noticia con una caja, dentro de ella habían unos zapatitos y una pijama de bebé, según el artista, lo tomó con mucha felicidad, y empezó a llamar a las personas de su círculo cercano para avisar la nueva llegada a la familia. Adicionalmente, confesó que Manuela habría dejado de planificar durante su gira en Estados Unidos, por lo que habría sido planeada la llegada del bebé.

¿Quién es Samantha Correa?

Samantha Correa es una reconocida influencer, que cuenta con una gran comunidad en sus redes sociales, al sumar 2,8 millones de seguidores en Instagram y 13,8 en TikTok. Samantha ha creado contenido desde antes de su transición de género, por lo que fue mostrando su proceso poco a poco con los diferentes procedimientos que se ha hecho en el transcurso de casi tres años.

Al ser mencionada en la tiradera de Pirlo, Samantha posteó un video con el audio de fondo y la descripción:“Yo solo soy la protagonista de mi vida, no de sus cuentos“.Mientras que sus redes se han inundaron de preguntas, en donde le decían si era verdad las acusaciones de Pirlo hacia Blessd.