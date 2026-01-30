Humorista de Caracol pidió no darle visibilidad a Claudia López luego de irse en contra del Centro Democrático

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más famosos del país, pues durante varias décadas se ha encargado de informar y entretener a los televidentes 24/7, contando así con una amplia gama de producciones. Uno de los programas con más amplia trayectoria es precisamente ‘Sábados felices’, que cada fin de semana, junto a su equipo de comediantes, se encarga de hacer divertir a los televidentes.

Sin embargo, fuera de la pantalla, varias de sus figuras también terminan dando de qué hablar, entre ellas, César Corredor, más conocido como ‘Barbarita’, pues a través de sus redes sociales el humorista deja claras sus posturas sobre diferentes temas que generan controversia en el país, especialmente la política y también otra de sus pasiones, como lo es el fútbol.

En medio de una de sus recientes apariciones, Corredor compartió las declaraciones de Óscar Villamizar, representante a la Cámara por el Centro Democrático, quien aseguró: “Anunciamos una denuncia por injuria y calumnia a Claudia López. Decir en ‘Blu Radio’ que el Centro Democrático es un “partido paramilitar” no es una opinión, es una calumnia. Este es un partido que nació en la democracia, compite en las urnas y ha sido avalado por la ley y las instituciones. Lo que sí, es que se llena mucho la boca hablando de “paz” y termina promoviendo odio y violencia verbal".

Ante las declaraciones de Villamizar, el humorista de Caracol Televisión no dudó en referirse a este tema, añadiendo: “Para qué le dan visibilidad a una invisible”, haciendo al parecer referencia a la emisora en donde Claudia López expuso esta situación.

¿Por qué ‘Alerta’ planea denunciar a Caracol Televisión?

Ahora, Lozano se prepara para un nuevo proceso judicial, como lo fue mencionado durante una entrevista para ‘La Corona TV’, pero no solo él será el protagonista, pues también se dará junto a otros humoristas que también salieron del famoso programa de entretenimiento.

“Obviamente, no podemos dar nombres ni nada, pero lo que uno queda aterrado es que no es un problema de dinero, hay algo más de fondo. Sacar a los creativos del programa, uno no se lo cree; hay gente que sí, son muebles que realmente no participan en nada, y sacar a los creativos es algo que ya está pasando, algo dentro del programa (...) Por eso es que hay unas reacciones tanto emocionales como jurídicas que vienen en contra del canal. Eso se veía venir y eso va a pasar”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Juan Ricardo Lozano, exhumorista de Caracol.



