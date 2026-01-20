Claudia López invitó a Fajardo, Cristo y Armitage a participar en una consulta presidencial, ¿será viable?

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López quiere impulsar una consulta del centro político y para lograrlo invitó a los también precandidatos Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Maurice Armitage.

Así lo expresó López a través de un video que fue difundido por medio de sus canales oficiales de campaña.

“El próximo 8 de marzo la Registraduría les entregará a los colombianos un solo tarjetón con todas las opciones de consulta presidencial. Creo que sería un error que los colombianos solamente encuentren la opción de escoger al del petrismo o al del uribismo. La mayoría de los colombianos estamos buscando una alternativa”, expresó la precandidata presidencial.

Entre otras cosas, señaló que el debate presidencial debería centrarse en cómo impulsar las reformas que espera el país, mejorar la seguridad y recuperar el sistema de salud.

“Eso necesita una tercera consulta, una alternativa de la gente. He invitado a esta propuesta a Juan Fernando Cristo, a Maurice Armitage y a Sergio Fajardo, personas todas que hemos gobernado con decencia, sin corrupción. y logrando los resultados que nos propusimos para la gente. Espero que Sergio cambie de opinión y acepte venir a esta consulta. Pero, en todo caso, creo que debemos hacer la consulta con él o sin él”, puntualizó Claudia en su pronunciamiento.

Maurice Armitage ya le dijo que no a la propuesta de Claudia López

Pese al entusiasmo de la exalcaldesa de Bogotá, Maurice Armitage se adelantó a sus declaraciones públicas y desde esta mañana manifestó que quiere llegar solo a la primera vuelta presidencial.

“Les quiero aclarar, no estoy interesado en ninguna consulta. Yo voy y mi candidatura va a la primera vuelta de las elecciones por la Presidencia de Colombia”, aseguró Armitage en una entrevista con la emisora Blu Radio.

Esta negativa deja en entredicho la invitación de López. Más aún, porque hasta el momento Fajardo -quien ha tenido un mejor desempeño en las encuestas- no ha manifestado su intención de participar en las elecciones de marzo.