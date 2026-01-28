Petro durante discurso aseguró que “Jesús hizo el amor con María Magdalena”

El presidente Gustavo Petro pronunció un discurso de casi tres horas en la reapertura del Hospital San Juan de Dios, en Bogotá este martes 27 de enero, y tuvo tiempo hasta para referirse a Jesús y lo que considera que fue su relación con las mujeres que según las escrituras a él lo seguían.

Petro dijo que está convencido que “Jesús hizo el amor” y que fue con María Magdalena, todo para asegurar que el hombre sin amor no vive.

“Cuando volvieron a Cristo poder y Rey, y nunca lo fue. Fue hombre de luz, de verdad y revolucionario, por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podría existir”, dijo el presidente.

Luego el mandatario de los bogotanos agregó que “la mujer lo apoyó hasta el último momento y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas, porque los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa como sea su cuerpo y eso es lo que han olvidado los mastodontes de músculo y sin cerebro, que siempre un flacucho les ganará, porque es inteligente y sabe bailar”.

Cabe recordar que durante el mismo discurso, el presidente también habló de su intimidad y aseguró que hace “cosas muy buenas” en la cama.

“Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama.Hago cosas muy buenas y pienso... y pienso... y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí. Alguien contará. Yo no lo cuento porque el poder no se puede meter en la cama íntima porque muere la libertad en el mundo inmediatamente y nos convertimos automáticamente, en esclavas y esclavos, y conmigo no se hará”, fueron las palabras pronunciadas por el presidente.