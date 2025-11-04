¿Renunció?: ‘El padre Linero’ reapareció y explicó la razón de su ausencia en Caracol y Blu Radio

Millones de colombianos están acostumbrados a iniciar sus mañanas con un espacio de reflexión basado en la fe, bien sea por la televisión o en la radio; uno de los más escuchados y vistos es el del exsacerdote Alberto Linero, quien recientemente reapareció tras unos largos días de ausencia. El samario aprovechó para dejar atrás varios rumores tras explicar los motivos de sus inasistencias en los trabajos en los que está.

‘El Padre Linero’ como aún es conocido, dejó la sotana hace ya algunos años y se metió de lleno a ejecutar las funciones de una de sus profesiones, la de periodista; algo que hoy en día lo tiene frente a los micrófonos de la emisora ‘Blu Radio’ en la que participa en varios programas, dentro de ellos ‘Mañanas Blu’ y ‘Voz Populi’.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Estos fueron los años que Alberto Linero guardó celibato, “un tipo que aprende fácil”

Suministrada Alberto Linero, autor y conferencista. (Alejandra Quintero)

Justamente en la emisión de este martes 4 de noviembre, del programa dirigido por Néstor Morales, la audiencia quedó totalmente atónita al volver a escuchar a Linero en sus bocinas y audífonos, hombre que dio a conocer que se estaba dando unas merecidas vacaciones, en las que visitó algunos países de Europa y Asia; además aprovechó para dejar una refleción sobre lo que vivió.

“Estuve feliz, fueron unas vacaciones merecidas y disfrutadas, yo me gozo hasta un boli. Estuve en Roma, fui a cinco ciudades de la India; no pude saludar al Papa como quisiera, pero estuve en la audiencia. Luego de eso pasé unos días en Estambul, una ciudad que tanto me gusta. Recargué baterías”, afirmó Alberto.

“En algunos momentos la vida nos hace detenernos y entrar en pausa, dejamos de hacer lo cotidiano para encontrarnos con otra experiencia. (...) Bien sea una enfermedad, unas vacaciones o una crisis. (...) Son esos momentos que hay que aceptar y vivir libremente porque son una oportunidad, una oportunidad de escucharnos y de entender cómo estamos viviendo”, añadió.