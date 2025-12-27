“No me he salido de la iglesia”: El ‘Padre’ Linero desmintió varios rumores tras abandonar la sotana y casarse

Alberto Linero es una de las personalidades más conocidas en Colombia, gracias a su trayectoria en el periodismo, especialmente por su participación en programas como Día a Día de Caracol Televisión y Mañanas Blu en Blu Radio junto a Néstor Morales. Además de su trabajo en los medios, también ha sido centro de atención por el diálogo que despertó su decisión de dejar el sacerdocio y comenzar una relación amorosa que finalmente lo llevó a un matrimonio en el que asegura sentirse plenamente realizado; a raíz de esta situación el nacido en ‘La Perla del Norte’, salió a aclarar que sigue vinculado a la iglesia.

Luego de 25 años de consagrar su vida al servicio del DIOS, Linero optó por escuchar a su corazón y atender al llamado del amor. La persona que conquistó sus sentimientos fue María Alcira Matallana, con quien no solo comparte afinidades, sino también el ámbito profesional, pues ella se ha destacado en el mundo de la comunicación y el marketing.

Padre Linero y su esposa Captura de pantalla tomada de redes sociales, (6/11/2025)

A pesar de no portar la sotana, Linero sigue promoviendo sus mensajes de fe, no solo en la TV y la radio, también en las redes sociales; justamente una entrevista con el pódcast, ‘Hagamos Click’ se viralizó rápidamente, luego que él dejara en claro que aún continua los lineamientos y costumbres del catolicismo.

“Yo no me he salido de la iglesia, sigo siendo católico, apostólico y romano; y explico que soy romano porque estoy en comunión con el obispo de Roma, es decir, con León XIV. (...) Yo sigo siendo un tipo que va a misa, me confieso y sigo participando de la experiencia católica. Yo lo único que hice fue no ejercer más”, fueron las palabras de Linero que despertaron un gran debate en la web.

“Felicidades, Alberto, no ejercer el sacerdocio no significa renunciar a las convicciones de fe hechas en nuestra religión católica“, ”Entonces manténgase en silencio y no busque protagonismo“, ”Padre usted no es católico ni es nada lo he escuchado negar el infierno y es un dogma de fe y cualquiera que niegue alguna verdad de fe no es más católico“, y ”Pero haga cualquier trabajo, pero no hable más de cosas de la iglesia ni charlas ni nada siga siendo un católico más“, fueron algunas de las reacciones.