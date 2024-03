¿Fue Lincoln Palomeque? Carolina Cruz contó que descubrió a una expareja siendo infiel por preservativo usado

Carolina Cruz es una presentadora, modelo y empresaria, quien saltó a la fama luego de su participación en el Concurso Nacional de Belleza, su encanto y carisma le permitieron ser parte de la televisión colombiana y actualmente hace parte de ‘Día a día’ de Caracol Televisión. Además, ha hecho parte de diversas pasarelas y ha trabajo en importantes campañas publicacitarias. Sin dejar de lado, su vida amorosa, pues durante más de 12 años estuvo con Lincoln Palomeque, pero hace poco más de un año confirmó su noviazgo con Jamil Farah. Ahora, en su nuevo proyecto contó que descubrió a una expareja siendo infiel por preservativo usado.

La tulueña hace pocas semanas lanzó su podcast ‘Mi Mundo. Mis Huellas. Mi verdad’, en el que se encarga se revela aquellos detalles desconocidos sobre su vida, con el fin de ser ella, quien se los cuente a sus seguidores. Durante un nuevo capítulo de su programa contó la vez en que encontró un condón usada a su pareja de aquel momento.

Cruz aseguró que estaba muy enamorada, pensaba que era el hombre de sus sueños, con quien iba a cumplir el sueño de formar una familia, pues fue quien le dio una luz frente a su rol como empresaria. Esta relación se dio aproximadamente cuando tenía 23 o 24 años de edad. Además, la presentadora confesó que su relación era muy estable a tal punto que ambos sabían rutina del otro, a qué horas salían de sus casas, sus trabajos y tan solo vivían a dos cuadras de distancia aproximadamente.

“Me iba para allá y no vivía con él, pero dormía todos los días con él, en ese momento yo hacía un programa por las mañanas y yo tenía que llegar al canal a las 4:30 am todos los días. Yo estaba tan enamorada que no me importaba, además tenía 23 años y a los 23 años uno puede con todo”, fueron algunas de las palabras de Carolina Cruz.

Asimismo, la también empresaria reiteró que a pesar de la serie de compromisos con los que contaba quería pasar el mayor tiempo posible con su pareja de aquel momento viendo televisión, comiendo y durmiendo: “Estaba tan enamorada que no me importaba”. Pero, la situación cambió un día, pues empezó a sospechar que las cosas entre ellos no estaban siendo las mismas y su pareja no la llamó, ni indagó sobre en dónde se encontraba, es decir, no dio ningún tipo de señal.

En medio de esto decidió llamar a su novio a su casa, ya que para esa época no existían ni pin, ni aplicaciones como WhatsApp: “Yo le marco al celular, no me costesta, lo llamo a la casa y es tan demalas que la persona que estaba con él. Y creo que iban a pedir un taxi, pero me colgaron y yo aquí algo pasa. A mí me empezó esa sensación una cosa espantosa (...) Tengo un sexto sentido muy impresionante y le digo como: ‘hola, dónde estás y me dice bien, ya voy para la casa’. Él no me estaba llamando del carro, de la casa de un baño, de un espacio distinto.”

Su pareja le pidió que saliera de su casa en 5 minutos, pero se dio cuenta que él había estado en su casa toda la tarde, pues su “modo tóxico” le hizo tocar su carro y se percató de que estaba frío: “Acostado en la cama, pulcro. Él ahí, hola, pero no me sostenía la mirada (...) No me miraba a los ojos. Cuando uno tiene una pareja estable no utiliza protección, pues yo me protegía de una manera diferente, semanas antes cuando comienzo a sospechar abro el cajón y encuentra una caja de condones nueva, yo es ese momento de mi vida todo me lo tragaba”.

Retomado la historia, la presentadora tuvo que entrar al baño y al abrir la caneca de la basura se percató de la caja y que ya no habían 5 sino 4 condones: “Empecé a hiperventilar (...) Me dio por coger un papel higiénico que estaba como en origami y adivinen qué era un condón recién utilizado. Yo quería meterse en la taza soltarme y no volver nunca más. No quería salir de ese baño. Yo me iba a morir”.

Sin embargo, tomó fuerza y con un pedazo de papel cogió el condón usado y se lo mostró, a lo que él hombre le negó todo, asegurando que era de la mujer que le ayudaba en su hogar. En medio de la serie de explicaciones no terminó aceptando la infidelidad y Cruz dio por terminada su relación, llegando a su casa a llorar: “Yo me voy a morir de depresión. Esa es la tusa más dura de mi vida. Al otro día tenía que levantar a las 03:45 y yo parecía un sapo. No pude presentar el avance ni la noticia”. Al mes exacto volvió con el hombre a quien perdonó. pero no olvido volviéndose más tóxica que nunca y posteriormente terminaron su unión.