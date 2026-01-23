“Este tipo de canciones son las que le cantan cuando uno se muera”, Yeison Jiménez en la grabación de “Destino Final”

“Destino Final”es una de las piezas más emotivas y reflexivas en el repertorio de Yeison Jiménez, alejándose un poco de la temática del “despecho” parrandero para centrarse en la fragilidad de la vida. La canción se presenta como un corrido con tintes de nostalgia donde el artista medita sobre el éxito, las traiciones y la inevitabilidad de la muerte, subrayando que al final del camino no nos llevamos nada material.

Puede leer: Esposa de Luis Alfonso defendió ser la mujer de proceso y habló de la gran importancia que tiene este rol

Se dio a conocer no solo por su profunda letra, sino también por un video musical cargado de simbolismo que conecta con el sentimiento de humildad y agradecimiento que caracteriza la marca personal de Jiménez, logrando una conexión genuina con sus seguidores. No obstante, su significado transcendió tras su fallecimiento, para muchos hizo dicha canción con Luis Alfonso para el momento de su partida.

Al respecto, personas que hicieron parte del proyecto han dado detalles y se han detenido a recordar cómo fue la creación del tema que ahora es simbólico. Entre ellos, se encuentra el grupo Pasabordo, que en sus redes sociales compartieron videos y audios con detalles inéditos del proceso para componer varias de sus canciones, los cuales tuvieron lugar en marzo del año 2023.

En uno de los audios compartidos, Jiménez manifiesta su deseo por no ver llorar a uno de los músicos. También, hace especial énfasis en la costumbre de reproducir estas canciones en medio de los entierros.

“No vaya a llorar. No mentira, ahorita yo me metí en una película de que uno no sabe algo, pero este tipo de canciones es la que le ponen a uno cuando se muera”, manifestó Jiménez. Mientas que, en los videos se observa al cantante, mientras interpreta acapela la canción que se encuentra en los top más importantes de la música en el país.

Georgy Parra también dio detalles de la grabación de ‘Destino Final’

En primer momento, el reconocido productor, Georgy Parra, comentó que el tema no se pudo grabar con los dos artistas al mismo tiempo, por cuestiones de agenda, por lo que la grabación se dio por separado. Cuando estaba a solas con Yeison, reveló que se encontraban bastante emocionados por el tema, pero notó que el artista tuvo una sensación extraña sobre su muerte.

Parra resaltó que Yeison siempre tenía afán por realizar muchas cosas, pero en especial ese día le dijo algunas palabras que hoy retumban en él:“Me dice: ‘yo necesitaba grabar un tema así, yo siento que no voy a durar mucho’ y lo dijo así de una. Yo estaba en el celular y recuerdo que me reí, medio lo miré: ‘vos sí hablas’ y le pegué una palmada en la rodilla”,contó. En ese momento, no prestó mucha atención, pero recuerda que Yeison decidió cambiar rápidamente de tema.