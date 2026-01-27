Se viraliza video de Yeison Jiménez en el que aseguraba que se iría del país si ganaba un presidente de izquierda

Han pasado ya varios días desde que los fans de Yeison Jiménez y el país entero le dijeron adiós al artista popular, el homenaje más reciente se dio en Manzanares, Caldas, contando varios eventos impulsados por la Alcaldía del municipio.Al igual que en el evento realizado en el Movistar Arena de Bogotá días antes, estuvo presente Luz Mery Galeano, madre del artista, junto a Sonia Restrepo y sus hijos.

Tras la partida del artista, volvieron a circular en medio de redes sociales entrevistas en las que casi siempre se refería a los presentimientos y sobre todo a los sueños que tenía en relación con la muerte. Uno de ellos era en un accidente aéreo, por lo que el cantante relató que, en medio del caos, sintió que no lograría sobrevivir y que el miedo más profundo que tenía era morir sin haber conocido a su hijo, Santiago, quien estaba por nacer en ese momento.

Otro de los videos que ha rondado por medio de X es una entrevista en la que le preguntan al artista si tenía pensado irse a vivir por fuera del país, a lo que Yeison respondió desde su punto de vista en la política. En primer momento mencionó el mundo de los negocios, los cuales le habían permitido tener propiedades en República Dominicana, México, Orlando, Miami, Bogotá y Medellín, por lo que pensaba vivir por temporadas en ellas.

Añadiendo: “Si gana un presidente de izquierda las elecciones, al otro día me voy de Colombia, eso es una sentencia mía como ser humano. Es muy respetable, todo el mundo tiene derecho de opinar y pensar como desee acerca de la política y mi pensamiento personal es que no estoy dispuesto a pasar dos periodos de estos. Yo personalmente, no me lo quiero aguantar (...)”

Georgy Parra dio detalles de la grabación de ‘Destino Final’

En primer momento, el reconocido productor, Georgy Parra, comentó que el tema no se pudo grabar con los dos artistas al mismo tiempo, por cuestiones de agenda, por lo que la grabación se dio por separado.Cuando estaba a solas con Yeison, reveló que se encontraban bastante emocionados por el tema, pero notó que el artista tuvo una sensación extraña sobre su muerte.

Parra resaltó que Yeison siempre tenía afán por realizar muchas cosas, pero en especial ese día le dijo algunas palabras que hoy retumban en él:“Me dice: ‘yo necesitaba grabar un tema así, yo siento que no voy a durar mucho’ y lo dijo así de una. Yo estaba en el celular y recuerdo que me reí, medio lo miré: ‘vos sí hablas’ y le pegué una palmada en la rodilla”,contó. En ese momento, no prestó mucha atención, pero recuerda que Yeison decidió cambiar rápidamente de tema.